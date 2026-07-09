Prioridad central en el Real Zaragoza: el refuerzo que Lalo Arantegui busca de forma más urgente

Ocho fichajes suma Lalo Arantegui en el Real Zaragoza, con dos porteros (Anartz Peña y Sem Westerveld) y los jugadores de campo Jokin Gabilondo, Raúl Pereira, Sergio Escudero, Peter Ademo, Rubén Díez y Jaume Jardí, con el retorno de Ander Herrera más que avanzado y que se debe hacer realidad la próxima semana, y le quedan no menos de cuatro, muy probablemente más, dos de ellos centrales. El eje es la zona de mayor exigencia ahora mismo en la composición de lugar del director deportivo zaragocista, ya que en el extremo y en la delantera, donde deben llegar dos futbolistas en cada plaza, eso está en función de las salidas de Bazdar y Liso, seguras ambas y no cerradas por ahora. Así que el centro de la defensa, zona de cambios permanente en los últimos tiempos, vuelve a estar en el foco.

Y es que ahora mismo solo Tachi, renovado tras el descebso y en el tramo final de la rehabilitación de la lesión de rodilla izquierda, en el menisco externo de esa articulación, que sufrió en febrero y que ya está prácticamente recuperado, tiene plaza fija en el centro de la defensa, tras las salidas de Kosa, que sigue en el cedido Kosice, y de Álex Gomes, traspasado al Venezia. A Tachi se le unen Hugo Carrillo, de regreso tras su cesión al Real Unión, y Hugo Barrachina, tras la ejecución de su contrato con el primer equipo hasta 2029. A ambos quiere ver Ibai Gómez y es posible que salgan, más en el caso de Barra, que se iría a préstamo. Si se marchan los dos, el número de centrales a fichar sería hasta de tres.

El Zaragoza ha movido ficha por Dani Martínez o por Xavi Sintes y como en otros casos ambos priorizan jugar en Segunda, donde tienen opciones

Uno zurdo seguro

Además, el Zaragoza cuenta con la polivalencia de Saidu, al que se le considera centrocampista y cuya presencia no es segura, porque tiene posibilidades en otros clubs, en el Almería o en Inglaterra, si bien su situación de momento está parada. La previsión es que al menos uno de los dos centrales que quiere fichar Lalo a la espera de esa decisión con Carrillo y Barrachina llegue paa el inicio de la pretemporada el 20 de julio, aunque las pruebas médicas serán el 16. Uno de esos dos centrales será de perfil zurdo, de pierna izquierda, con toda seguridad y el candidato más firme, el zaragozano Dani Martínez, no va a serlo, porque de momento va a hacer pretemporada con el filial rojiblanco y, si sale, que parece seguro, tiene vías abiertas en Segunda, el Córdoba es una pero hay más, y también en el extranjero.

También se ha movido el Zaragoza por Xavi Sintes, sin equipo tras no renovar en el Córdoba, pero ha rechazado llegar y apunta a encontrar acomodo en Segunda, quizá en el Sabadell, mientras que ese deseo de esperar a ofertas de la categoría de plata se ha repetido en otros objetivos del conjunto aragonés. Para el eje de la zaga y en otras demarcaciones.

Un verano pasado demoledor

El verano pasado, Txema Indias fichó para el eje a Pablo Insua, Radovanovic y el mencionado Tachi, una apuesta fallida con Kosa solo hasta enero y sin tener sitio, porque entre los tres dejaron de jugar por lesión en muchos partidos del equipo zaragocista, lo que por ejemplo propició el salto que dieron primero Saidu y después Álex Gomes. En enero llegó El Yamiq, regreso en el que intervino directamente Lalo Arantegui, entonces aún representante y desde marzo director deportivo, pero el nivel del marroquí tampoco fue el esperado en una revolución en el eje que ha sido lo habitual en estos últimos años y que se volverá a repetir en el actual.

Desde que el Zaragoza descendió de Primera División (campaña 2012-2013), el club ha fichado más de 30 centrales, una cantidad que pregona a los cuatro vientos el desacierto y una mala gestión acentuada

Nada nuevo en una parcela sometida habitualmente a un continuo vaivén y en la que la inestabilidad lo ha presidido todo. De hecho, desde que el Zaragoza descendió de Primera División (campaña 2012-2013), el club ha fichado más de 30 centrales, una cantidad que pregona a los cuatro vientos el desacierto y una mala gestión acentuada, eso sí, en las últimas temporadas, cuando el caos ha alcanzado su punto álgido hasta ser determinante en el descenso a Primera RFEF y el consiguiente abandono, más de 80 años después, del fútbol profesional.

Hasta siete centrales ha fichado el Zaragoza entre los dos últimos cursos. A los cuatro del pasado verano se unen Vital, Kosa y Clemente, incorporados el anterior. El eslovaco, por cierto, tampoco cuenta para la próxima temporada y su futuro pasa por la segunda cesión consecutiva al Kosice.

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Mouriño (23-24), Quinteros (22-23), Lluís López (21-22), Jair y Peybernes (20-21), Atienza, Mingotes y El Yamiq (19-20), Dorado, Álex Muñoz y Guitián (18-19), Perone, Mikel González, Grippo y Verdasca (17-18), Popa, Marcelo Silva, Bagnack y Jesús Valentín (16-17), Vallejo y Guitián (15-16), Mario, Cabrera y Rubén González (14-15) y Arzo (13-14) completan la nutrida nómina de centrales llegados (alguno por partida doble) al Real Zaragoza a lo largo de las catorce campañas posteriores al descenso a Segunda de un conjunto aragonés que ahora ha caído aún más bajo hasta tocar fondo.