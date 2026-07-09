El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje del extremo izquierdo sueco Emil Hansson, de 28 años, por dos temporadas. Llega libre procedente del Excelsior de la Eredivisie, la máxima categoría de Países Bajos, donde disputó la última mitad de la temporada, 12 encuentros en total, anotando un gol, si bien comenzó el curso en el Blackpool de la League One inglesa, la tercera categoría.

Hansson es un extremo izquierdo pero diestro, a pierna cambiada, pequeño de estatura (1.72), rápido, de uno contra uno, de desborde, ida y vuelta, que no escatima en esfuerzos y con un disparo potente que también supone una amenaza en el balón parado. En los últimos años ha sido un trotamundos y no ha logrado terminar de asentarse, en parte por lesiones recurrentes, aunque es un jugador de una calidad contrastada. No graves, pero que sí que le cortaron el ritmo. De hecho, él mismo lo reconoció este pasado mes de enero cuando fichó por el Excelsior: "Tras un periodo de lesiones, veo esto como una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz y volver a ser valioso", dijo.

Ahí mismo se definió como "un jugador técnico que quiere tener el balón en los pies, se atreve a hacer jugadas y tiene visión de juego para sus compañeros", aseguró. "Quiero crear ocasiones, centrar bien y marcar goles siempre que sea posible", agregó.

Esas virtudes las mostró especialmente en el año de su explosión como futbolista, que fue en la temporada 22-23, cuando se erigió como el gran líder del Heracles Almelo, club al que se acaba de marchar David Vicente, al que guió al ascenso a la Eredivisie anotando 16 goles y dando 19 asistencias, por lo que dará un plus al ataque blanquillo tanto desde la faceta goleadora como desde la asistente.

Su trayectoria

Emil es de padre sueco, el exfutbolista y ahora entrenador Patrik Hansson, y su abuelo fue seleccionador de Suecia también, Tommy Svensson. Su madre es noruega y de hecho nació en el país vikingo y por eso tiene la doble nacionalidad, aunque eligió ser internacional sub-21 con la selección sueca.

Debutó con el primer equipo del SK Braan noruego en 2015 y tras ello entró en las categorías inferiores del Feyenoord, llegando a disputar minutos en 2017 con el primer equipo en la Eredivisie. Tras ello jugó cedido en la Eerste Divisie, la Segunda División neerlandesa, en el RKC Waalwijk.

Tras ello volvió al Feyenoord y posteriormente se marchó al Hannover 96 de Alemania, a la 2. Bundesliga. Después vistió las camisetas del Fortuna Sittard neerlandés, el Heracles Almelo (donde dio su mejor versión) y dio el salto a Inglaterra, donde ha jugado en el Blackpool y el Birmingham, en ambos casos en la League One y marcando un gol por curso.

Pareja con Pau Sans

El Real Zaragoza deja cerrado, por el momento, el puesto de extremo izquierdo, porque ya cuenta con Pau Sans, un futbolista del que se aprecia su polivalencia y que pueda jugar tanto en ese puesto como en el de delantero, y ahora con Hansson, aunque no se descarta firmar a algún jugador más ahí en lo que queda de verano, pero sin ser tan prioritario.

También sigue siendo futbolista del Real Zaragoza Adrián Liso, jugador específico de esa posición, pero el canterano está abocado a una salida segura en este mercado de verano, aunque ha repetido Lalo Arantegui por activa y por pasiva que no va a regalar a un futbolista que es de los grandes activos del club aragonés.

La prioridad ahora es incorporar a dos centrales, que serán tres si Hugo Carrillo o Barrachina no convencen, un centrocampista, que será Ander Herrera salvo sorpresa mayúscula, y dos delanteros, aunque en el puesto de ariete está también pendiente la salida de Samed Bazdar, en la misma situación que Adrián Liso.

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Hansson es el noveno fichaje de la profunda reconstrucción que está viviendo el Real Zaragoza en este verano tras el descenso a Primera RFEF. La portería quedó cerrada con Westerveld y Anartz Peña, lo mismo que el lateral diestro con Jokin Gabilondo (más Francho, que apunta a quedarse) e igual que el izquierdo con Raúl Pereira y Sergio Escudero. Para el medio del campo han llegado Rubén Díez y Peter Ademo y, para el extremo derecho, Jaume Jardí. Y a ellos se suma ahora el sueco.