El traspaso de Álex Gomes al Venezia ya es oficial
El Real Zaragoza y el club italiano dan oficialidad a la operación, por dos millones de euros más bonus, y el central firma por 5 años tras pasar las pruebas médicas
El Venezia y el Real Zaragoza han hecho oficial este jueves el traspaso de Álex Gomes al club italiano, recién ascendido a la Serie A, una operación que llevaba abrochada desde el viernes pasado y que supone para el club aragonés dos millones de euros y unos pequeños bonus por rendimiento, aunque la entidad transalpina se quedaría todo el pase del canterano, de gran venta en las cifras, ya que solo ha jugado en 15 partidos, 13 de Liga y 930 minutos, con solo nueve presencias en el once, con el primer equipo y su traspaso se cuela entre los 10 mayores de canteranos en la historia del Zaragoza. Gomes firma por el equipo veneciano por 5 temporadas, hasta 2031.
El anuncio se dilató por el tránsfer internacional, puesto que el zaragozano ya pasó el examen médico el miércoles y toda la documentación estaba firmada a primera hora de la tarde del jueves. "Real Zaragoza y el Venezia FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Álex Gomes al conjunto italiano. Álex Gomes llegó a la Ciudad Deportiva procedente de la UD Amistad en categoría alevín. Desde su incorporación a la cantera blanquilla fue creciendo y acumulando experiencias hasta alcanzar el primer equipo. Gomes inicia ahora una nueva etapa en Italia y, desde el Real Zaragoza, le deseamos la mayor de las suertes en este nuevo reto profesional. Gracias por todo, Álex", ha escrito el Real Zaragoza en sus canales oficiales.
El Venezia, que acaba de subir a la Serie A, espera desde este viernes a Gomes para entrenarse ya con el primer equipo en el inicio de la pretemporada, porque el club italiano le ha fichado con ese decidido rol de primera plantilal, independientemente del dorsal que luzca. Estará a las órdenes de Giovanni Stroppa y ssolo cuenta para el Venezia y no para su equipo primavera.
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