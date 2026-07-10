David Vicente: "Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles"

Al final firmó por el Heracles de Almelo, su primera experiencia en el extranjero, con un club que acaba de bajar de la Eredivisie y que busca retornar a la élite, ¿con qué sensaciones la afronta?

Lo asumo desde luego como un gran reto, la primera impresión estos días ha sido muy buena, en un club que lo tiene todo y de momento estoy muy contento para asumir ese paso en mi carrera fuera de España, porque me apetecía mucho darlo.

Tras salir en 2020 del Zaragoza, del Aragón en concreto, pasó por el filial de Las Palmas, el Mirandés o el Murcia, donde no aceptó la oferta para renovar en este verano. ¿No le da vértigo irse fuera?

No, la verdad que no ha habido vértigo.Por dos cosas, porque ya desde hace mucho tiempo tenía esas ganas de experimentar cosas nuevas y vivir otro tipo de fútbol y porque he sentido desde el Heracles y por parte del míster que realmente me querían y deseaban que me uniese al proyecto, por lo que la decisión fue sencilla en ese aspecto.

También tuvo abierta la puerta a un regreso ahora al Zaragoza, oferta hubo para ello.

Es un secreto a voces que hubo esa oferta y considerarlo claro que lo consideré ese retorno, porque era mi casa, pero al final se impusieron las ganas del reto del Heracles, de ese experimentar algo nuevo, de la aventura, combinado todo con ese sentirme realmente que querían que estuviese aquí. Todo eso fue lo que realmente me convenció.

El canterano zaragocista posa en el Erve Asito Stadion. / HERACLES

¿Qué le ha faltado al Real Zaragoza para convencer a David Vicente?

No sé decirle. Sería feo decir que fue por algo económico porque no lo fue, solo es que me ha podido más el reto de venir a Holanda y de experimentar esto. Eso es lo que más me ha tirado, la explicación de lo vivido.

"(La puerta para volver) Por mi parte nunca ha estado cerrada por completo ni lo va estar, pero el presente es ahora y a futuro quién sabe. No puedo ser categórico, decir o blanco o negro, será un gris y centrarme en el proceso que tengo por delante"

Esa puerta para su regreso algún día que ahora no se ha abierto, ¿cómo la ve?

Por mi parte nunca ha estado cerrada por completo ni lo va estar, pero el presente es ahora y a futuro quién sabe. No puedo ser categórico, decir o blanco o negro, será un gris y centrarme en el proceso que tengo por delante y es el heracles, lo que en un futuro tenga que llegar ya llegará. No puedo ponerme a pensar tan a largo plazo, quiero vivir esta experiencia y ya está.

Los dos gemelos, Carlos y David, en las instalaciones del Stadium Casablanca en 2024. / RUBEN RUIZ

¿Cómo ve el proyecto del Zaragoza en Primera RFEF? Usted tiene experiencia tras estar en los dos últimos años en el Murcia y conoce la categoría.

Lalo es un grandísimo profesional al que tengo mucha admiración y respeto y creo que está poniendo buenas bases, que va a hacer un trabajo bueno para que el equipo pueda volver a Segunda. Es una Liga en la que es muy complicado hacer cábalas a futuro. Normalmente los recién descendidos son los más potentes en sus plantillas, pero es una competición de ir dando pasos cortos. En la Primera RFEF lo que más prima es la energía que tengan los jugadores sobre todo en la presión al rival, que eso es vital para ganar muchos partidos; el ritmo de competición es importante, tener el talento arriba y sobre todo la seguridad atrás porque con tanta igualdad las porterías a cero dan muchos puntos. Cuatro bases diría yo: energía, presión, porterías a cero y talento diferencial para ganar partidos ajustados en campos difíciles. Para mí la receta del éxito pasa por ahí, teniendo en cuenta que la competición te enseñará que hay que bajar al barro y remangarse cuando toque ir a campos complicados en los que nunca antes has jugado.

"Cuatro bases diría yo en Primera RFEF: energía, presión, porterías a cero y talento diferencial para ganar partidos ajustados en campos difíciles. Para mí la receta del éxito pasa por ahí"

¿Qué siente un zaragozano y zaragocista como usted al ver a su equipo en Primera RFEF?

Cuando bajó la primera sensación fue sin duda la tristeza. Todo maño y zaragocista sabe que por nombre e historia el equipo no puede estar ahí, pero el caso es que ha llegado a eso. A mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y es una oportunidad fantástica para poner los cimientos desde cero, para empezar el proyecto desde cero, con nuevas energías. Hemos visto en los últimos años cómo equipos saltan dos categorías en poco tiempo, como el Málaga, el Deportivo, o hasta el Castellón, que lo rozó. Hay que verlo como una oportunidad de renacer y hacer algo bonito, para que la gente que esté pueda escribir su nombre en la historia del Zaragoza como los que lograron devolver al equipo a su sitio.

¿Está satisfecho de cómo le han ido las cosas en su carrera tras dejar el Zaragoza en 2020?

Ha sido al final lo que ha tenido que ser. La cosa pintaba muy bonita en el segundo año en Miranda, pero la lesión me hizo frenar en seco y dar un pasito atrás, bajar una categoría, pero estos dos años he disfrutado mucho en Murcia, he recuperado esa confianza y sentirme futbolista de nuevo tras aquel parón de seis meses. No cambiaría nada de lo vivido, porque si no, yo no estaría donde estoy ahora que es donde quiero estar.

Carlos y David, en un entrenamiento con el Real Zaragoza en 2019. / ÁNGEL DE CASTRO

Su hermano hizo un gran papel en el Alavés, con un traspaso importante al Birmingham (ocho millones fijos y dos en variables), aunque curiosamente usted debutó en el Zaragoza y él no lo logró. ¿Ese crecimiento de Carlos por la inevitable comparación le perjudica o le beneficia?

Lo asumo con total naturalidad porque sus éxitos son mis éxitos y al revés también. Hasta la lesión en el Mirandés (en la rodilla derecha, en agosto de 2023) parecía que yo iba más rápido y luego él ha tenido un gran crecimiento, le dieron las oportunidades y las supo aprovechar para estar donde está. Se lo ha ganado a pulso. Cada uno tiene su camino y ha tenido sus circunstancias, lo importante es que seguimos unidos, que vivimos las alegrías del otro con la misma felicidad.

"Sin duda, nos gustaría a mi hermano Carlos y a mí jugar en el fútbol profesional en el mismo equipo, porque lo hemos hecho muchos años en categorías inferiores y además coincidiendo en la misma banda. Nos encantaría volver a repetir eso algún día en el Zaragoza o en otro sitio. Si pudiera ser aquí, pues qué le voy a decir, que mejor que en casa..."

No tuvieron la oportunidad de jugar juntos en el primer equipo del Real Zaragoza ni en otro club y, siendo gemelos, ¿esa espina está clavada?

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Muchas veces lo hablamos, claro. Sin duda, nos gustaría jugar en el fútbol profesional en el mismo equipo, porque lo hemos hecho muchos años en categorías inferiores y además coincidiendo en la misma banda (derecha). Nos encantaría volver a repetir eso algún día en el Zaragoza o en otro sitio. Si pudiera ser aquí, pues qué le voy a decir, que mejor que en casa... y donde ya estuvimos, en ningún sitio.