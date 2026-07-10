Así es Emil Hansson, nuevo jugador del Real Zaragoza: "No puedo esperar para ver a todos los aficionados en el estadio"

Emil Hansson, el noveno fichaje del Real Zaragoza en este verano, el extremo zurdo, aunque diestro de pierna, con desborde y llegada que Lalo Arantegui llevaba tiempo buscando, con apuestas imposibles por condiciones económicas y por sus pocas ganas de jugar en Primera RFEF, como Jastin García, que ha regresado al Girona tras su cesión al Andorra, o Ureña, libre tras dejar el Barcelona B y que Ibai conoce de la selección de la República Dominicana, además de alguna otra opción que se quedó en el camino, llega al Real Zaragoza a sus 28 años con la idea de que España sea un paso en firme en su carrera. Ha primado en el jugador nacido en Noruega, en Bergen, pero sueco de nacionalidad (tiene la doble), la apuesta del Zaragoza en él y su deseo de jugar en España, también por motivos familiares, para aceptar la propuesta zaragocista por dos temporadas.

"Hola fans del Real Zaragoza, estoy muy feliz de decirles que estaré unido a su club y no puedo esperar para verlos a todos en el estadio. Vamos", ha asegurado el nuevo futbolista del equipo blanquillo en declaraciones a los medios del club.

Hansson es un extremo de conducción y desborde, rápido, con capacidad en el regate y en el centro, que tiene en el perfil izquierdo su predilecto, para aprovechar su disparo, la otra virtud de su juego. Es un buen asistente, con una jugada en el costado izquierdo muy marca de la casa, con desborde y centro, y es un jugador de asociacón y conducción más que de atacar al espacio, quizá su punto débil. Lo compensa, en todo caso, con su capacidad para entender el juego, una virtud que el fútbol de Ibai Gómez juzga como absolutamente primordial.

Hansson, en un entrenamiento con el Excelsior. / EXCELSIOR

Su posición predilecta está en el costado izquierdo y solo puntualmente ha jugado en su banda de pierna natural o por detrás del punta, hasta también en alguna ocasión en un 4-3-3. Tiene la capacidad de meterse hacia dentro desde ese costado zurdo y se asocia bien al primer toque, otra faceta que prima mucho el entrenador zaragocista. Hansson, internacional sub-21, ha vivido en Inglaterra, en la League One con el Birmingham, que pagó 1,75 millones por él en 2024 y en su cesión al Blackpool hasta enero pasado, una etapa menos prolífica en su fútbol, también de algunas lesiones musculares (no ha tenido dolencias graves en su carrera), pero en estos últimos 6 meses ha recuperado sensaciones en el Excelsior, en la Eredivisie.

El extremo, de 28 años, afronta en el Real Zaragoza una etapa en la que mostrar el fútbol ofensivo que enseñó en el Heracles y el RKC Waalwijk, donde firmó dos temporadas impresionantes en los números

Sus mejores años, en todo caso, los vivió en la Segunda holandesa, en la Keuken Kampioen Divisie, con el RKC Waalwik en la 18-19, con 13 goles y 12 asistencias, y en el Heracles de Almelo en la 22-23, con 16 dianas y 19 asistencias, números que demuestran su enorme potencial en ataque.

Tras su etapa en el Excelsior, al que llegó en enero firmando por seis meses tras un acuerdo a coste cero con el Birmingham (firmó por tres años en Inglaterra en 2024), y con muchas propuestas de la Segunda holandesa además de algún interés en la Eredivisie, Hansson deseaba dar un giro a su carrera y no contempló la idea de seguir en Inglaterra.

La posibilidad de venir a España, que sus hijos aprendieran este idioma y el reto del Zaragoza le sedujeron, teniendo en cuenta que el fichaje con su agente, el mítico exfutbolista e internacional sueco Martin Dahlin, tuvo todas las facilidades, sin primar el apartado económico

La posibilidad de venir a España, que sus hijos aprendieran este idioma y el reto del Zaragoza le sedujeron, teniendo en cuenta que el fichaje con su agente, el mítico exfutbolista e internacional sueco Martin Dahlin, tuvo todas las facilidades, porque Hansson dejó de lado la consideración económica y el acuerdo fue rápido, por dos años. En el futbolista nacido en Bergen habita un tipo discreto, que no usa redes sociales, que es muy familiar y que se guía mucho por esos valores para elegir su camino. Eso le ha traído al Real Zaragoza, mucho más que la propuesta económica, ya que es un futbolista que se sale de los parámetros a los que puede aspirar la entidad.

Hansson, a su llegada al Excelsior en enero, se definió como "un jugador técnico que quiere tener el balón en los pies, se atreve a hacer jugadas y tiene visión de juego para sus compañeros. Quiero crear ocasiones, centrar bien y marcar goles siempre que sea posible", agregó el nuevo zaragocista, de padre sueco, el exfutbolista y ahora entrenador Patrik Hansson, y su abuelo fue seleccionador de Suecia también, Tommy Svensson. Su madre es noruega y de hecho nació en el país vikingo y por eso tiene la doble nacionalidad, aunque eligió ser internacional sub-21 con la selección sueca.

Debutó con el primer equipo del SK Braan noruego en 2015 y tras ello entró en las categorías inferiores del Feyenoord, llegando a disputar minutos en 2017 con el primer equipo en la Eredivisie. Tras ello jugó cedido en la Eerste Divisie, la Segunda División neerlandesa, en el RKC Waalwijk, donde vivió su primera gran temporada.

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Tras ello volvió al Feyenoord y posteriormente se marchó al Hannover 96 de Alemania, a la 2. Bundesliga. Después vistió las camisetas del Fortuna Sittard neerlandés, el Heracles Almelo (donde dio su mejor versión antes mencionada) y dio el salto a Inglaterra, donde ha jugado en el Blackpool y el Birmingham, en ambos casos en la League One (logró el ascenso a la Championship con ese primer club, pero no llegó a jugar en la Segunda inglesa) y con menos aportación ofensiva de la que tiene su fútbol, para jugar 12 partidos desde enero en el Excelsior, ocho de ellos de titular (579 minutos, un gol y una asistencia), y recuperando en la élite neerlandesa la regularidad en su juego antes de llegar al Zaragoza, donde espera que su fútbol vuelva a brillar.