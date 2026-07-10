El exzaragocista que le paró un penalti a Mbappé en el Francia-Marruecos: detiene casi la mitad de los que le tiran

El que un día fue portero del Real Zaragoza, Yassine Bounou, se ha convertido a lo largo de las últimas temporadas en un bastión para el combinado nacional de Marruecos. El arquero de 35 años se crece en las grandes competiciones y lleva los dos últimos Mundiales siendo el nombre propio por todos los campos que pisa. Sin embargo, la vida no es siempre de color de rosa y ayer, pese a varias heroicidades que llevó a cabo en los cuartos de final contra Francia, no obtuvo recompensa y se quedó a las puertas de las semifinales.

Marruecos venía en buena dinámica a lo largo de la Copa del Mundo: un empate que supo a poco frente a Brasil, dos victorias frente a Escocia y Haití, la eliminación de Países Bajos en la tanda de penaltis y ser el verdugo de Canadá, una de las anfitrionas, tras meterle un 3-0 en casa y dejarles fuera en octavos. El relato venía siendo prácticamente perfecto e igualar el papel desempañado en el Mundial de Qatar no parecía tan descabellado, pero fue Francia la que ayer les volvió a arruinar el sueño.

Desde el minuto uno que los de Ouahbi no se les veía cómodos en el césped, ante un once galo liderado por Mbappé y Dembélé que, sin necesidad de presionar muy arriba, cortaba fácilmente todas sus ofensivas. La baja de Ismael Saibari, mediapunta y de las máximas revelaciones del torneo, se notó y mucho. Segunda acción de peligro real que la 'tortuga', de forma inteligente, engaña al árbitro y le pitan penalti a favor. Ahí es donde Bono se torna gigante y volvió a parar una pena máxima, mal ejecutada por parte del galo, flojita y poco colocada a la izquierda del meta.

Yassine Bounou, portero titular de la selección de Marruecos / Yassine Bounou (vía: Instagram)

Por mucho que Yassine sostuviera a su equipo, su muro particular cayó en el minuto 60 frente a un latigazo a la escuadra de Mbappé, y tan solo seis minutos después, Dembélé sentenció el encuentro. A punto estuvo de caer el tercero, pero el arquero logró repeler por poco un trallazo de Lucas Digne desde más de 30 metros que acabó pegando en el larguero. Francia, sin apenas oposición, pasó a semifinales (2-0).

44,4% de efectividad

Las estadísticas alaban al exzaragocista en este aspecto tan decisivo. Son nueve penaltis los que le han lanzado al marroquí en los Mundiales y solo dos han acabado en el fondo de la portería. Además del recién mencionado, Bono logró parar dos de los tres penaltis que España le tiró en 2022 en aquella desesperante eliminación en Octavos (Busquets y Soler), el otro lo estrelló al poste Pablo Sarabia.

A este historial se le añade los dos que encajó contra Países Bajos, el que le paró a Summerville y los fallos de Timber y Justin Kluivert, todos ellos en la tanda. Cuatro paradas, más del doble de los que le han metido, algo que equivale a que detiene casi la mitad de los penaltis que le tiran (44,44%). Una eminencia bajo los palos que se ha convertido en el portero que más penas máximas ha visto que fallen ante sus ojos en cuanto a Mundiales se refiere.

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Yassine Bounou, durante su época en el Real Zaragoza / JAIME GALINDO

Esta faceta tan destacada del marroquí, por cierto, nacido en Canadá, jamás llegó a mostrarse en sus dos temporadas en el Real Zaragoza (la 14/15 y 15/16). Sí lo comenzó a hacer en su etapa en el Sevilla, donde logró ganar hasta dos veces la Europa League siendo clave en el esquema de los de Nervión. Ahora en el Al-Hilal y con ya 35 años, ha hecho historia con la selección de Marruecos, elástica que cada vez que se la pone hace que se le encienda una chispa y sea prácticamente infranqueable desde los 11 metros.