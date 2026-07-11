Diego Rico, exjugador del Real Zaragoza: "En el Zaragoza di el salto y siempre será muy especial para mí, fiché por 25 balones"

¿Cómo se encuentra? Está teniendo un verano diferente, al no comenzar la pretemporada con un equipo haciendo la preparación. Eso no lo había vivido hasta ahora…

Totalmente diferente, es cierto. No me había tocado nunca esta situación y lo intento llevar todo con calma, prepararme bien para lo que pueda llegar, trabajando por mi cuenta, buscar el cuidarme a todos los niveles, en lo físico y en la alimentación, para que cuando salga algo no me pille de sorpresa y mi adaptación a mi nuevo equipo sea rápida.

Tiene 33 años, aún le queda fútbol. ¿Por qué no continuó en el Getafe? Había hecho buenas temporadas, jugando mucho.

Fue decisión del club o del míster, acabé contrato y no renové, los ciclos en todos los sitios empiezan y acaban, siempre estaré agradecido al Getafe, por la oportunidad y por el cariño mostrado. Se puso fin a una etapa bonita en la que hicimos historia y solo queda desearle lo mejor a ese club, a mí me toca pasar página.

Rico se lamenta en un partido del Getafe. / EFE

¿Cuánto fútbol le queda?

Tengo cuerda para rato, eso por supuesto, las lesiones me han respetado mucho en mi carrera, me he cuidado y espero que siga así, trabajando y dejándome la vida por el club que me toque ahora. Siempre di el máximo y fui un jugador de equipo, de mucho trabajo y esperemos que aún me queden varios años por delante.

¿Tiene alguna preferencia en su destino? Puede seguir en la Liga española o salir al extranjero, donde ya jugó en el AFC Bournemouth inglés, en la Premier.

No hay nada prefijado, la opción que vea mejor para mí es la que elegiré. Llevo toda la vida, desde los 17 años, moviéndome de un sitio a otro, en distintos clubs y lo que quiero es sentirme cómodo en el lugar donde vaya. Yo estoy abierto a cualquier posibilidad buena que surja.

Tras salir del Burgos Promesas y llegar al Zaragoza, que lo traspasó en 2016 al Leganés, siempre ha estado en la élite, 224 partidos entre Primera en España y la Premier en Inglaterra. El Lega, Bournemouth, que pagó 15 millones por usted, Real Sociedad, Getafe… ¿Cómo está de satisfecho de su carrera?

Pues estoy muy contento de como me han ido las cosas, pero independientemente de los éxitos deportivos cuando salgo de un club lo que más valoro es lo que he crecido como persona en cada sitio. Los jugadores se van, pero las personas se quedan, siempre me repito esa idea y el cariño que tengo en esos equipos, la gente que me he encontrado, es lo que más me importa. La carrera del futbolista pasa rápido, pero las amistades y los valores son lo que se mantienen.

"Garitano fue el que insistió muchísimo en ese verano (2011) para traerme y fueron 25 balones y un amistoso en Castañares, aunque no lo pude jugar por estar lesionado. En Zaragoza estuve cinco años que me hicieron crecer muchísimo tanto en lo personal como en lo futbolístico"

Al Zaragoza le debe mucho, fue la oportunidad de dar el salto. Llegó en edad juvenil y con un traspaso no muy elevado…

Sí, Ander Garitano fue el que insistió muchísimo en ese verano (2011) para traerme y fueron 25 balones y un amistoso en Castañares, en la Ciudad Deportiva del Burgos, aunque no lo pude jugar por estar lesionado. En Zaragoza estuve cinco años que me hicieron crecer muchísimo tanto en lo personal como en lo futbolístico, gracias a ese club pude dar ese salto a Primera cuando fiché por el Leganés.

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Mucho, hice grandes amistades y siento mucho cariño por la ciudad y por esa afición, que es muy exigente, lo que es normal por la historia que tiene la entidad, que ha estado casi siempre desde que se fundó en la élite. Eso también te motiva más para dar tu mejor versión. Zaragoza fue la primera salida que hice lejos de casa y siempre va a ser muy especial para mí.

Su adiós al club supuso un millón de euros y después los derechos de formación con el Bournemouth también añadieron otro pellizco de unos 300.000…

Seguro que ese millón de euros ayudó mucho al club en unos años difíciles en Segunda, mi salida al Leganés por ese traspaso nos convenía a las dos partes, se llegó a un acuerdo y creo que todas las partes salimos ganando.

Popovic consuela a Rico en el Estadio de Gran Canaria tras no lograr el ascenso en 2015 con el Zaragoiza. / Angel Medina G.

Paco Herrera quizá fue el entrenador más especial de su etapa aquí, le dio la oportunidad y le mantuvo cuando al principio le costó adaptarse al primer equipo…

Todos los que he tenido allí son especiales. Nada más llegar estaba en el juvenil de División de Honor y Esnáider me convocó para el filial, por lo que mi puerta se abrió más con eso. Por supuesto Paco Herrera, Popovic… Todos fueron importantes.

"He vivido ese descenso de una forma bastante dolorosa, porque un histórico como el Zaragoza ni siquiera merece estar en Segunda, por lo que ya en Primera RFEF ya ni le cuento. Ahora es vital apoyar más que nunca al equipo, que los jugadores disfruten en el campo y seguro que el Zaragoza, más pronto que tarde, volverá a estar en su sitio"

Ahora el Zaragoza ha bajado a Primera RFEF, ¿cómo lo ha sentido usted?

He vivido ese descenso de una forma bastante dolorosa, porque un histórico como el Zaragoza ni siquiera merece estar en Segunda, por lo que ya en Primera RFEF ni le cuento. En el fútbol pasan estas cosas, empiezas una temporada en mala dinámica, cuando quieres reaccionar no te puedes levantar y te vas al pozo. Creo que ahora es vital apoyar más que nunca al equipo, que los jugadores disfruten en el campo y seguro que el Zaragoza, más pronto que tarde, volverá a estar en su sitio. Lo primero es volver a Segunda lo antes posible, a ver si solo es en un año y es fundamental construir un proyecto sólido, con buenas bases, para que el club esté donde se merece.

"El Zaragoza me dio esa oportunidad y volvería encantado, se tienen que dar las circunstancias para eso, pero sería bonito cerrar así el círculo de mi carrera"

Ahora usted y el Zaragoza viven realidades muy alejadas por estatus, pero ¿le gustaría en un futuro cerrar el círculo volviendo a su primer club como profesional?

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Sí, claro que sí, yo nunca además cierro puertas a nada. El Zaragoza me dio esa oportunidad y volvería encantado, se tienen que dar las circunstancias para eso, pero sería bonito cerrar así el círculo de mi carrera. Ahora obviamente es muy difícil que suceda, pero ya se verá en un futuro. Lo primero, que suba en esta temporada y luego ya se irá viendo todo.