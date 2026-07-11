Edu Espiau, muy cerca de reforzar el ataque del Real Zaragoza

Edu Espiau está cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Zaragoza, ya que tiene la oferta zaragocista, que sería por dos temporadas, y está convencido en ser una de las referencias del equipo en Primera RFEF. El atacante canario se encuentra libre tras acabar su etapa en el Arka Gdynia de Polonia y desea regresar a España, donde ha militado en el Villarreal B, en Las Palmas, en la Ponferradina y en el Burgos, con 184 partidos en Segunda y 18 goles.

A sus 31 años y tras anotar seis goles en 29 partidos en la Ekstraklasa, además de uno en la Copa de Polonia, apunta Espiau de ser uno de los dos delanteros que, pendiente de la salida segura de Samed Bazdar, quiere fichar Lalo Arantegui para el Zaragoza, con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife y por el que el club canario pide traspaso, como el otro deseado en ataque, aunque en esa operación habrá que esperar, seguramente al final del mercado. Con De Miguel y Espiau, además de Pau Sans, de regreso de su cesión en el Cracovia, el Zaragoza completaría su delantera.

Edu Espiau, en su etapa en el Arka Gdynia polaco la pasada temporada. / ARKA GDYNIA

Espiau, que llegó al Arka Gdynia tras acabar la campaña 24-25 en el Burgos, donde estuvo dos años, jugando 83 partidos oficiales en el conjunto castellano-leonés, es un atacante con mucha movilidad y que va bien al desmarque, un punta que puede jugar como referencia única o con otro futbolista y que destaca por su capacidad de trabajo y en la presión. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria (19-12-1994) comenzó su carrera profesional en la temporada 17-18, en el tercer equipo del entramado UD Las Palmas. Rápidamente, en las dos temporadas siguientes, se hizo un hueco en el filial, anotando 12 dianas en 43 partidos. Las dos buenas campañas que protagonizó en las islas le hicieron viajar a la península a los 24 años para unirse a las filas del submarino amarillo. Con el filial groguet siguió destacando, llegando a aportar 9 tantos y 2 pases de gol en 27 encuentros.

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Ese año en el Villarreal B llevó al ariete a dar el salto al fútbol profesional. El conjunto insular recuperó al jugador en dinámica de primer equipo y la temporada 20-21 disputó 29 partidos con la elástica amarilla, en los que anotó 2 dianas. Con toda una temporada en Segunda División ya a sus espaldas, a comienzos de la 21-22 la SD Ponferradina apostó por él, jugando dos cursos (21-22 y 22-23) y acumulando 12 goles y 5 asistencias en 81 encuentros en el combinado berciano antes de aterrizar en el Burgos en el verano de 2023.