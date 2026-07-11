Emil Hansson, según la visión del exinternacional sueco Martin Dahlin: "Es una buena decisión llegar al Real Zaragoza, viene con la ambición de ascender"

Martin Dahlin es uno de los históricos del fútbol sueco, integrante de aquella Suecia que en 1994 acabó tercera en el Mundial de Estados Unidos con los Larsson, Kennet Andersson, Tomas Brolin, Thomas Ravelli o Jesper Blomqvist, además de este delantero centro, su referencia arriba, que fue internacional en 60 ocasiones y que en aquella cita mundialista anotó 4 goles. Ahora, es representante en la agencia sueca MD Management y Emil Hansson es uno de sus jugadores representados. Con esa carrera a sus espaldas, la opinión de Dahlin, que pasó por las filas de la Roma, el Borussia Mönchengladbach, el Blackburn Rovers o el Hamburgo, que empezó su exitosa carrera en el Malmö FF de su país, resulta más que valiosa sobre el nuevo extremo del Real Zaragoza.

Dahlin celebra un gol con Suecia. / SERVICIO ESPECIAL

"Llegar al Zaragoza es una buena decisión para Emil. Ha estado en Holanda, en Alemania y en Inglaterra, así que venir a jugar a España es algo que le hace mucha ilusión. Y llegar a un gran club como el Zaragoza, aunque ahora esté en la tercera categoría (Primera RFEF) implica, por supuesto, que viene con la ambición de ascender a Segunda División", asevera el exdelantero sobre el nuevo futbolista blanquillo, que ha firmado por dos años tras su paso por el Excelsior en los últimos meses y después de una etapa por Inglaterra, por el Birmingham y el Blackpool, que no fue todo lo prolífico que esperaban el jugador y el propio Dahlin.

"Sus virtudes en el juego son, naturalmente, su velocidad y su buen uno contra uno, porque tiene calidad técnica. Creo que es el típico extremo al que le gusta jugar tanto por dentro como por fuera; es una amenaza constante que marca goles y reparte asistencias"

"Sus virtudes en el juego son, naturalmente, su velocidad y su buen uno contra uno, porque tiene calidad técnica. Creo que es el típico extremo al que le gusta jugar tanto por dentro como por fuera. Es una amenaza constante que marca goles y reparte asistencias", asegura el exfutbolista, que se retiró en 1999, con solo 30 años y tras una lesión de espalda que le obligó a colgar las botas de forma prematura: "¿Qué necesita mejorar Emil? Bueno, todos los jugadores necesitan mejorar en todos los aspectos, por supuesto, pero él necesita lograr más goles y asistencias, aunque ya viene marcando bastante, así que es difícil decir qué debe mejorar exactamente. Creo que aportará goles y asistencias al Zaragoza".

Emil Hansson, con la camiseta del Excelsior. / EXCELSIOR

"Está claro que habría preferido jugar en Segunda o en Primera en España, pero el Zaragoza es un club grande, un histórico; así que, cuando surgió la posibilidad, en lugar de jugar en la máxima categoría de Holanda o Escandinavia, decidió irse a España para vivir esta aventura"

De gol sabe mucho Martin, con 77 tantos en 202 partidos en el fútbol profesional, 60 de ellos en la Bundesliga, más los 29 que anotó con Suecia en la selección en esos 60 choques como internacional, cuatro de ellos en cinco encuentros jugados en ese Mundial histórico para la selección de ese país, que cayó con Brasil, luego campeona, en semifinales y fue tercera tras ganar a la Bulgaria de Stoichkov. Y gol también ha enseñado Hansson, que fue internacional sub-21 con Suecia.

En la Segunda holandesa, en la Keuken Kampioen Divisie, con el RKC Waalwijk en la 18-19, con 13 goles y 12 asistencias, y en el Heracles de Almelo en la 22-23, con 16 dianas y 19 asistencias, es donde el nuevo jugador zaragocista demostró ese potencial ofensivo que Martin espera que saque en el Zaragoza. "Está claro que habría preferido jugar en Segunda o en Primera en España, pero el Zaragoza es un club grande, un histórico; así que, cuando surgió la posibilidad, en lugar de jugar en la máxima categoría de Holanda o Escandinavia, decidió irse a España para vivir esta aventura", indica.

Dahlin, junto a Infantino, presidente de la FIFA, y los exfutbolistas Djorkaeff, Materazzi y Karembeu en una imagen del actual Mundial. / MD Management

En esa explicación sobre el porqué de su llegada al club aragonés centra las expectativas del futbolista de su agencia, con el deseo de que "tenga mucho éxito en el Zaragoza y que el club también triunfe y logre el ascenso a Segunda, eso es lo que deseamos. Ya es un jugador hecho y derecho, no es ningún jovencito (28 años), así que sabe lo que tiene que hacer y es consciente de que debe rendir, marcar goles y dar asistencias, y eso es precisamente lo que esperamos que haga", cierra.