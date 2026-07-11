Qué fue de Pedro Paulo, el canterano del Real Madrid que comparaban con Vinicius y tuvo un efímero paso por el Real Zaragoza

Hay jugadores que han pasado sin pena ni gloria por el Real Zaragoza durante los últimos años ya sea por la cantera o primer equipo. El División de Honor Juvenil fue el último equipo del club en dar grandes alegrías a la afición al proclamarse campeón de Liga y Copa de Campeones allá por la temporada 2018-19 con Iván Martínez en el banquillo y una plantilla con Francés o Francho como principales emblemas. La hazaña zaragocista le permitió disputar al año siguiente la UEFA Youth League donde desempeñó un buen papel hasta que fue eliminado en La Romareda por el Olympique de Lyon de Barcola, una de las estrellas de Francia en el Mundial.

El División de Honor Juvenil del Real Zaragoza se reforzó con jugadores importantes como Luis Carbonell o Iván Azón, que había sido cedido un año antes al Estadio Miralbueno El Olivar. Uno de los fichajes más sonados llegó procedente del Benfica, uno de los clubes con más renombre a nivel mundial por la calidad de sus canteranos. Se trataba de Pedro Paulo Lubamba, una promesa nacida en Luanda (Angola) que fue captado por los ojeadores del Real Madrid donde logró brillar en todas sus categorías inferiores. El extremo derecho, al que llegaron a comparar con Vinicius Jr, se llevó el MVP de dos ediciones de la Liga Promises (antiguo torneo de Brunete) con el Madrid tal como en su día hizo otro zaragocista como Ander Herrera.

El Real Zaragoza Juvenil celebra su título en Balaídos / Real Zaragoza

El paso de Pedro Paulo por el Real Zaragoza fue de todo menos prolífico ya que nunca llegó a debutar con Iván Martínez. El angoleño se entrenó con el Juvenil A zaragocista, vivió junto a otros compañeros en la residencia Pignatelli de la capital aragonesa, pero por problemas burocráticos no pudo disputar un partido oficial. Su paso por el club aragonés fue tan efímero que no figura ni en su perfil de Transfermarkt.

Tras abandonar Zaragoza, el extremo se marchó al Union Saint Gillois belga donde tampoco triunfó e inició un periplo por varios equipos de España (Mirandés B, Maracena) y una breve experiencia en Andorra (AC Escaldes). Actualmente, el jugador está sin equipo desde el año pasado cuando sufrió su segunda rotura de ligamento cruzado. Y es que el angoleño ya había sufrido una grave lesión cuando todavía era infantil en el Real Madrid. "Solamente quiero agradecer tu consejo y tu ayuda cuando tuve una lesión, para mi eres una gran persona, trabajador y no sé como definirlo porque no hay palabras para agradecerlo crack", escribía Pedro Paulo en Instagram allá por 2017 junto a una foto de Cristiano Ronaldo.

En busca de un nuevo reto

Pedro Paulo Lubamba es el mejor ejemplo de lo complicado que es llegar al fútbol profesional a pesar de haber brillado en las mejores canteras de toda Europa. Su gran paso por el Real Madrid le abrió las puertas del Benfica donde compartió vestuario con algunos jugadores que han representado a Portugal en el Mundial como el central Tomás Araújo. El club lisboeta anunció su fichaje a bombo y platillo en su web ya que era considerado una gran promesa del fútbol europeo.

Pedro Paulo cuando fue anunciado por el Benfica / JOAO PAULO TRINDADE / SL BENFICA

El desaparecido medio Relevo hizo una entrevista el pasado mes de abril con Pedro Paulo, que acababa de abrir una peluquería en Alcalá de Henares donde vive toda su familia. Sus regates en la Liga Promises se hicieron rápidamente virales en TikTok con miles de usuarios comparando al angolano con Vinicius Jr. "La gente compara por lo que ve, pero yo soy yo y Vinicius es Vinicius. Tenemos características similares, cada uno es bueno en lo suyo, pero yo tengo un fútbol y él tiene otro. Me halagan ese tipo de comparaciones y estoy agradecido porque significa que algo he hecho bien", afirmó el futbolista.

"A veces hay que dar un paso atrás para sobresalir"

Pedro Paulo sigue sin encontrar equipo desde su salida de Bélgica. "A veces hay que dar un paso atrás para poder sobresalir y siempre digo, con toda la humildad, que no tengo miedo de bajar una categoría, porque yo siempre disfruto del fútbol y estoy feliz donde estoy", confirmó a Relevo hace ya un año. En su perfil de Instagram, el futbolista sigue sin actualizar si ya tiene nuevo equipo, pero sí que ha estado entrenando en solitario para ponerse en forma antes de marcharse de vacaciones junto a sus amigos al Algarve.