El Sevilla vende a Akor Adams y empieza a hacer hueco a Adrián Liso

La delicada situación del Sevilla se ha empezado a aclarar con el acuerdo para el traspaso con el Venezia por el delantero nigeriano Akor Adams (16,8 millones y hasta 20 por objetivos), que ahora será compañero del exzaragocista Álex Gomes, y el club de Nervión ya se aproxima al Fair Play y puede invertir en algún fichaje con esde ahorro de ficha y el traspaso, teniendo en centa que Vargas o Ejuke también pueden salir. Hasta ahora solo ha podido firmar con la carta de libertad (Arouna Sangante, Guridi y Juan Iglesias), además del preeacuerdo por Patrik Mercado firmado en marzo por 6 millones con la lesión posterior del jugador ecuatoriano, todo un marrón por resolver. La puerta a los refuerzos se abre en Nervión y Adrián Liso es uno de los jugadores deseados, no un objetivo principal, pero sí una vía que gusta mucho en el club andaluz.

Hay otras opciones másprioritarias, empezando por un punta, y más deseadas allí, como el mediapunta Iván Martín (Girona), este con un acuerdo de traspaso, pero Liso encaja y al extremo le seduce la posibilidad de ir al Sevilla, aunque en ese caso siempre sería en una cesión con opción de compra voluntaria (el Real Zaragoza querría obligatoria) en la que la entidad andaluza pagaría una cantidad baja por el préstamo y asumiría la ficha del jugador, que es inasumible para el conjunto aragonés tras su regreso de la cesión en el Getafe. No es una operación inminente, pero es una vía que está cocinándose y que se puede dar, aunque probablemente no sea antes del comienzo de la pretemporada con el equipo zaragocista el 20 de julio.

La idea con Liso, igual que con Bazdar, sería que no empezaran la pretemporada con el equipo, aunque no es sencillo. Por Bazdar se han rechazado dos ofertas, una de ellas del cesión del Sturm Graz con opción de compra de un millón, y por Liso ha habido muchos tanteos y alguna propuesta firme, pero ahora mismo el traspaso por lo que quiere el Zaragoza, por unos tres millones, la cifra en la que estaba la opción del Getafe por el 50% del pase, parece una quimera. La cesión es en el caso del extremo zaragozano, con contrato hasta 2029, es la vía más clara.

Liso ha tenido ofertas de Bélgica, de la Jupiler League, y la Eredivisie neerlandesa, una en firme de cada país, pero no contempla jugar allí, como tampoco en Grecia, donde el Olympiacos está muy interesado en su fichaje. Ahora mismo y salvo giro, su futuro, porque así lo desea el extremo, pasa por España, donde el futbolista quiere seguir, y en menor medida Italia. En la Liga española, el Sevilla, el Levante y el Rayo Vallecano han mostrado más interés que el resto de clubs, donde el Valencia, por ejemplo, hace semanas que descartó su fichaje.

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Y está el Getafe, que con la continuidad de José Bordalás sigue siendo un posible destino para Liso, si bien en esa entidad azulona se ha aparcado en las últimas semanas esa alternativa. Mientras que en Italia, un destino que también ve con buenos ojos el futbolista, están el Torino, el Venezia y el Genoa. Jugar en Segunda, donde el Mallorca quiere ficharlo, está también descartado.