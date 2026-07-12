Lalo Arantegui cumple con lo prometido con la plantilla del Real Zaragoza

Prácticamente desde que llegó en su regreso a la dirección deportiva del Real Zaragoza, allá por marzo y con la dificulatd añadida de tener que trabajar en dos escenarios, en la permanencia en Segunda y en el más probable descenso a Primera RFEF, lo que finalmente sucedió y con la mayor complejidad, económica y de situación que supone bajar y salir del fútbol profesional, Lalo Arantegui habló de tener en el inicio de la pretemporada en torno al 70-80% de la plantilla ya cerrada y a disposición del míster, de un Ibai Gómez que tenía pactada su llegada desde principios de mayo.

Ahora, con una semana por delante aún para romper a sudar el lunes 20, teniendo en cuenta que las pruebas médicas ya empiezan este jueves, el ejecutivo está en los parámetros marcados, con 10 fichajes, el undécimo en camino (Ander) y 18 miembros de la plantilla ya sellados (en torno al 78%). Serían los porteros Westerveld y Peña, los defensas Jokin Gabilondo, Tachi, Raúl Pereira y Escudero, los medios Ademo, Ander, Terrer y Saidu, además de Francho, los extremos Jardí, Cuenca y Hansson, los mediapuntas Pinilla y Rubén Díez y los arietes Edu Espiau y Pau Sans, teniendo en cuenta que la Primera RFEF permite 25 fichas por plantilla, pero un máximo de 18 de más de 23 años. Lalo e Ibai Gómez han consensuado un grupo de 22-23 jugadores, con dos futbolistas por puesto y abriendo hueco a canteranos que suban del Aragón.

Sergio Escudero llega para reforzar el lateral izquierdo. / JOSEMA MOLINA

Cinco el primer día

Lleva trabajo adelantado Lalo Arantegui, que en el primer día de presentación de su proyecto ya anunció 5 refuerzos, Rubén Díez, Jaume Jardí, la primera operación que cerró en su retorno a la dirección deportiva, Peter Ademo, Raúl Pereira, el único acuerdo de traspaso, con el Cádiz (el resto son jugadores libres), por ahora de todos los fichajes, y el meta Anartz Peña. Ese 8 de junio habló de 9-10 refuerzos más y ha sumado ya cinco, Sergio Escudero, Jokin Gabilondo, Emil Hansson, Edu Espiau y el portero Sem Westerveld, mientras que a inicios de la próxima semana se anunciará el retorno de Ander Herrera y la idea es que uno de los dos centrales que al menos tienen que venir lo haga ya para empezar la pretemporada.

Lalo ha combinado experiencia en la categoría o en el fútbol español con apuestas novedosas y de mercados poco habituales que él domina, como son los casos del nigeriano Ademo, que estaba jugando en el fútbol moldavo, en el Sheriff Tiraspol, del neerlandés Sem Westerveld y del suecon Hansson, ambos llegados de Países Bajos, del AZ Alkmaar, aunque estaba cedido en el MVV Maastricht, y del Excelsior, concretamente.

Anartz Peña, en su presentación. / JAIME GALINDO

Con Francho hay que cerrar la renovación de su contrato para que se adapte a las circunstancias de la nueva realidad, con un año más de vínculo y una ostensible reducción de sus emolumentos en Primera RFEF

A estos 11 futbolistas, contando a Ander, que tienen plaza fija en la plantilla hay que añadir la renovación de Tachi, que se sumó a las de canteranos, como Pinilla, Terrer o Barrachina, aunque en este caso es factible que salga cedido, la continuidad de Marcos Cuenca, la factible de Saidu, por el que habrá ofertas y está en el radar del Almería y de algún equipo inglés, y la probable, pero no sellada aún, de Francho a la espera de cerrar la renovación de su contrato para que se adapte a las circunstancias de la nueva realidad, con un año más de vínculo y una ostensible reducción de sus emolumentos en Primera RFEF. Además, han regresado Pau Sans, de su cesión en el Cracovia y de plaza fija en ataque, y Hugo Carrillo, de su etapa en el Real Unión y que tiene que convencer a Ibai en esta pretemporada.

La portería, con Westerveld y Peña, el lateral izquierdo, con Pereira y Escudero, el extremo derecho, con Cuenca y Jardí, y el centro del campo (Ademo, Saidu, Ander y Terrer, además de Francho y la alternativa de Rubén Díez) son las posiciones más definidas

Lalo ha tenido un presupuesto elevado para la categoría de bronce, muy elevado, entre 5 y 6 millones, pero ha debido lidiar con no pocas negativas en objetivos por no contemplar bajar a Primera RFEF y se encontró con el muro que supuso el Sabadell tras su ascenso para negociar por el meta Diego Fuoli, con el que desde marzo tenía cerrado un contrato por 4 años. La portería, con Westerveld y Peña, el lateral izquierdo, con Pereira y Escudero, el extremo derecho, con Cuenca y Jardí, zurdo que juega más a pierna cambiada, y el centro del campo (Ademo, Saidu, Ander y Terrer, además de Francho y la alternativa de Rubén Díez) son las posiciones más definidas.

El lateral derecho y el extremo zurdo

Al director deportivo le queda traer a dos centrales, que pueden ser tres si Barrachina y Carrillo no pasan el examen de la pretemporada con Ibai Gómez y en el caso del andaluz juega en su contra tras volver del Real Unión que sea mayor de 23 años, y un delantero, donde la idea a día de hoy es esperar a Jesús de Miguel (Tenerife).

Rubén Díez es alternativa para la medular y la mediapunta. / JOSEMA MOLINA

Lalo ha hablado de Francho como segundo lateral derecho (a Ibai le gusta en ese sitio, que ni es su posición más natural ni donde más puede rendir) y de Pau Sans, segundo delantero, como alternativa para el extremo zurdo, pero en esas dos posiciones no se puede descartar un fichaje, mucho menos con la situación contractual de Francho hasta que no se rubrique un acuerdo encaminado y no cerrado. En el extremo izquierdo, de hecho, la puerta no está para nada cerrada.

Y el director deportivo, que anunció hasta 26 salidas a su llegada (Andrada, Rober, Adrián, Kenan Kodro, Akouokou, Cumic, Larios, Pablo Insua, Soberón, Toni Moya, Guti, Sinan Bakis, Pomares, El Yamiq, Martín Aguirregabiria, Agada, Mawuli Mensah, Jaime Vallejo, Luis Carbonell, Keidi Bare, Dani Gómez, Radovanovic, Sebas Moyano, Paulino, Valery y Tasende), ha traspasado a Juan Sebastián al Andorra, con un acuerdo por objetivos y a Álex Gomes, por el imposible pacto para renovar, por dos millones más bonus al Venezia. Por cierto, con los 11 fichajes ya cerrados son casi 40 operaciones en lo que va de mercado, 39 en concreto.

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