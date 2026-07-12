La semana del regreso de Ander Herrera al Real Zaragoza

Uno de los negocios que tiene paralelos al fútbol Ander Herrera se llama 'Semana Fantástica', un establecimiento de hostelería en el centro de Zaragoza que comparte con su excompañero Pablo Alcolea. Parafraseando a la denominación de ese local, ahora llega en el Real Zaragoza la semana de Ander, la semana de su retorno al club, una vuelta fallida en 2024 y que cuando va a cumplir los 37 años el 14 de agosto llegará para ser el líder espiritual del proyecto de retorno a Segunda. Desde que el 11 de junio este diario informó de que la rescisión de su contrato con Boca era el pasaporte para su regreso al equipo zaragocista, el centrocampista ha apurado su estancia en Argentina, que ha prolongado por motivos burocráticos y familiares, y este lunes por la tarde llega desde Buenos Aires a Madrid para después arribar a su ciudad. Ese será el pistoletazo de salida.

En las últimas semanas, Ander ha tomado distancia desde Argentina y ha terminado de madurar la decisión de volver, que ya estaba en la práctica tomada (la otra opción era la retirada), lo mismo que estaba en la entidad ya muy clara la idea de abrirle la puerta con la convicción que faltó hace dos años y que provocó esa sensación de falta de cariño que llevó a que Ander renovara por el Athletic.

Ahora, con la direccción deportiva y la secretaría técnica convencidas en ese regreso, con la amistad de muchos miembros de esa parte de la entidad, lo mismo que del entrenador Ibai Gómez, con el que coincidió en el Athletic, no había ninguna cortapisa, y la propiedad, tras lo vivido en 2024, no ha puesto objeción alguna para esa vuelta. Tampoco estaban en situación para ponerla. Lo mismo que tampoco iban a ser problema las condiciones contractuales y salariales, un año por el mínimo en la categoría en Primera RFEF.

Ander Herrera, en un partido reciente con Boca Juniors. / BOCA JUNIORS

Se considera a Ander un fichaje estratégico de presente y futuro. En la actualidad para aportar mucho sobre el césped si le respetan las lesiones musculares, que le han lastrado en los últimos tiempos y sobre todo en Boca (hasta seis, con una recaída, y 32 partidos de baja en año y medio de xeneize), y como líder del vestuario, como guía por zaragocismo, ejemplo y mentalidad de ese grupo. Y en el futuro ya se verá, pero parece claro que seguirá ligado a la entidad una vez cuelgue las botas. De momento es el presente y anunciar su regreso, que bien podría ser este martes la fecha para ese comunicado, para el fichaje más especial de todos los que lleva Lalo en este verano, de los 10 hasta ahora con Ander el undécimo.

Con el club está todo hablado y tratado, Lalo ya ha dejado entrever cuando se le ha preguntado que todo avanzaba conforme a lo previsto y lo previsto es que Ander empiece la pretemporada el 20 con el equipo de su vida, con el que le vio crecer desde alevines para salir rumbo al Athletc en 2011(tres lustros ya...) y siendo el mayor traspaso de un canterano, hasta 11,2 millones, a lo que hay que añadir el millón y medio de los derechos de formación cuando se marchó desde San Mamés al United en 2014.

Explicaciónes y un fallido regreso

Ander hablará estos días en su presentación, y explicará sus sensaciones, también lo vivido en 2024, donde con Víctor Fernández de entrenador y Juan Carlos Cordero de director deportivo acabó por no llegar para que muchos le pasarn de héroe a villano en poco tiempo, cuando en la vida esa descripción tan categórica requiere de conocer todas las coordenadas. "Estoy donde se me ha transmitido cariño e importancia", dijo en octubre de ese 2024 para justificar entonces su decisión de no volver y seguir en el Athletic: "A veces en el fútbol es mejor que no se sepan todas las cosas", comentó en mayo de 2025 cuando ya estaba en Boca cuando se le preguntó por lo vivido en su regreso frustrado.

Ander, en su viaje familiar a la Patagonia tras acabar en Boca la primera parte de la temporada en Argentina. / INSTAGRAM

Esta vez no lo será, esta vez Ander cumplirá el sueño que nunca escondió y que proclamó a los cuatro vientos y hasta la extenuación durante mucho tiempo, que pareció truncarse tras lo sucedido hace dos años: el de regresar a casa y acabar su carrera, de gran recorrido (Athletic, Manchester, PSG y Boca, casi nada, además de ser internacional absoluto), en el sitio que le dio la oportunidad de triunfar, en el equipo de su corazón, porque, con todos los ambages que hay siempre en el fútbol, al centrocampista no se le puede discutir ni un ápice su tremendo zaragocismo. Es absolutamente indiscutible ese sentimiento.

"Como director deportivo, si tengo un 1% de posibilidades de que Ander esté con nosotros, haré todo lo posible para que esté aquí", dijo Lalo el pasado 17 de junio sobre ese regreso e Ibai en su presentación también fue muy claro: “Sé que la unión Zaragoza-Ander algún día va a pasar, sea como sea, estoy convencido de ello. Creo que Ander puede aportar muchísimas cosas todavía a un club como el Real Zaragoza". Todo estaba preparado desde hace mucho tiempo y se han dado los pasos exactos y esperados. El desenlace es ahora... Por fin...

Ander, junto a Gabi y Jorge López tras marcar el gol en Huesca en el camino al ascenso en la 08-09. / ROGELIO ALLEPUZ

Nacido en Bilbao el 14 de agosto de 1989 aunque criado en Zaragoza, ciudad en la que se quedará a vivir tras su retirada, Ander Herrera empezó en el Amistad para llegar en alevines a la Ciudad Deportiva, debutó profesionalmente en 2009, en el Real Zaragoza, en la Segunda, con Marcelino y en 2011 fue traspasado al Athletic. De allí a Inglaterra, donde permaneció cinco temporadas en el Manchester United, conjunto con el que obtuvo tres títulos nacionales y una Liga Europa. Posteriormente, desembarcó en el fútbol francés al fichar por el Paris Saint Germain, y en la campaña 2022-2023 regresó al conjunto bilbaíno, con el que en 2024 se proclamó campeón de la Copa del Rey. En mayo de 2024 estuvo cerca de volver al Zaragoza, pero no hubo acuerdo al final para ese regreso y renovó con el Athletic para marcharse en enero de 2025 a Boca. Ahora, su deseo se lleva a cabo en unas circunstancias muy distintas a hace dos años, un categoría más abajo, un peldaño más en el infierno, cumpliendo su sueño de regresar al equipo de su vida, esta vez en Primera RFEF y en el momento más delicado de su historia.