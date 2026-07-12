Dónde ver por televisión al Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel en Primera RFEF: así están las ofertas

No está todavía claro del todo, pero poco a poco se va conociendo más de cómo podrán los seguidores del Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel ver la Primera RFEF por televisión.

Primero, lo confirmado. Seguro, la plataforma Football Club, una televisión digital como podría ser DAZN u otra similar, emitirá los 20 partidos de cada jornada. Es decir, todos, de ambos grupos. Y esto es importante, porque a día de hoy será la única manera de tener acceso a los 20 encuentros en directo. El precio es de 69,99 euros para toda la temporada en un único pago y hay que elegir equipo a la hora de registrarse, porque se repartirá más dinero en función de los suscriptores de cada club.

Las autonómicas y canales en abierto (TDP lo dio el año pasado) también emitirán la Primera RFEF, pero con muchos condicionantes. Cada una podrá televisar un máximo de 2 partidos por jornada, con un límite de 12 para cada equipo en toda la temporada. Además, no podrán ser nunca más de tres de forma consecutiva, y el máximo de encuentros de un mismo club como local en todo el curso se reduce a 6. Es decir, si Aragón TV (que es previsible que sí) ofreciera la Primera RFEF, lo más normal sería dar todos los duelos entre aragoneses y algún partido más por cada club.

Y también tanto Movistar Plus como DAZN han confirmado que ofrecerán la Primera RFEF, pero solo los 10 encuentros por jornada más destacados, es decir, la mitad. El Real Zaragoza y la SD Huesca, en este caso, tienen más opciones de ser elegidos que el CD Teruel sobre el papel.

En el caso de Movistar, estará al completo incluido en el plan libre, de 9,99 euros al mes junto a, por ejemplo, un partido de Segunda, otro de Europa League, el canal #Vamos y otras ventajas. En el de DAZN, los usuarios del plan Fútbol podrán disfrutar de todo este catálogo desde 9,99 euros al mes en una oferta especial por tiempo limitado, mientras que el plan Premium, que incluye toda la cartera de derechos disponible en DAZN desde 19,99 euros por mes en una oferta especial por tiempo limitado, según dijo la propia plataforma.

La pasada temporada, el canal lineal de Movistar Plus también lo emitieron Digi, Orange, Zapi, +MediaTV, Euskaltel, R y Telecable. No está confirmado, pero podrían repetir e incluso que se sume algún otro como Embou, la teleoperadora aragonesa, que ya daba LaLiga Hypermotion.

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En resumen, a día de hoy, todos los partidos garantizados solo a través de Football Club, pero es verdad que entre Movistar y DAZN (y las que se unan) y los partidos de autonómicas se quedará cubierta una gran parte de los encuentros de cada equipo, aunque no todos.