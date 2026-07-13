El análisis de Edu Espiau, nuevo delantero del Real Zaragoza. "Es un loco del fútbol y un jugador de equipo"

A sus 31 años aterriza el ariete canario Edu Espiau en el Real Zaragoza, con una amplia carrera de plata a sus espaldas, en Segunda, con 184 partidos, y con cuatro temporadas, dos en la Ponferradina y otras dos en el Burgos, donde coincidió con Dani Ojeda, canario como el nuevo delantero zaragocista, mientras que el salto a Polonia, al Arka Gdynia, lo vivió en el mismo equipo que Kike Hermoso, por lo que entre ambos jugadores, ahora libres y sin equipo, pueden dibujar un perfil bastante aproximado de la nueva referencia zaragocista.

“Es un loco del fútbol”, proclaman ambos, que también subrayan que, como dice Dani Ojeda y por encima de lo que muestren las cifras anotadoras en su carera, en las que no ha pasado de siete goles en un año como profesional, en Edu Espiau habita “un jugador de equipo, que se sacrifica, que te da brega, que pelea entre los centrales y de ese trabajo se benefician sus otros compañeros arriba y todo el bloque. Yo eso lo viví también en Ponferrada y Burgos, por lo que sé perfectamente lo que significa Edu en un bloque bien ordenado”, argumenta.

En lo primero, en las condiciones futbolísticas del nuevo atacante zaragocista, que firma por dos años, Kike Hermoso, compañero de aventura en la Ekstraklasa esta pasada temporada, asegura que “es un jugador fuerte, que le gusta el duelo, corpulento y que da mucho sacrificio al equipo, entiende bien el juego y sabe generar espacios, es inteligente y el área tiene buenos movimientos”, espeta el central, que resalta la fortzaleza física del delantero, que apenas tuvo lesiones graves en su carrera y que este curso pasado en Polonia ha estado casi siempre disponible: “Para mí es muy potente, sabe aprovechar los espacios y generarlos con su velocidad y esa potencia, además de con su capacidad física. Sabe ir bien a la espalda de los centrales y, por su altura, de cabeza posee un buen juego aéreo”, añade Ojeda.

Llega el asunto del gol. En Polonia ha anotado seis dianas en Liga y otra más en Copa en 30 partidos oficiales allí, 18 de ellos de inicio, y en la Ponferradina, en la 21-22, alcanzó su techo en profesionales, con siete tantos en la competición liguera. "No creo que le falte capacidad goleadora, porque además en el análisis hay que valorar también que ha estado en equipos donde no era el ariete titular y ha tenido menos minutos, pero más allá de esa capacidad anotadora que pueda dar es que aporta mucho en el campo al equipo”, espeta Ojeda.

Dani Ojeda: "Es muy potente, sabe aprovechar los espacios y generarlos con su velocidad y esa potencia, además de por su capacidad física. Sabe ir bien a la espalda de los centrales y, por su altura, de cabeza posee un buen juego aéreo”

“Es que es un delantero muy completo. No es un gran goleador, un ariete que haga muchas cifras en ese aspecto y es obvio que es muy bueno tener a alguien que te haga 17 tantos en una temporada. Sin embargo, lo que aporta en el trabajo, en la presión o en la generación de espacios es muy positivo, ya que da soluciones”, explica Kike Hermoso, central y que por esa posición sabe la ayuda que significa para el equipo tener a delanteros que trabajen la salida del balón del rival, que el esfuerzo defensivo se reparta entre todos.

Dani Ojeda: "No creo que le falte capacidad goleadora, porque además en el análisis hay que valorar también que ha estado en equipos donde no era el ariete titular y ha tenido menos minutos, aporta mucho en el campo al equipo”

“Si tiene que correr los 90 minutos y un poco más lo hace. Presiona mucho arriba y eso los centrales lo valoramos porque es vital que ese trabajo lo empiecen los delanteros. Muchas veces desde atrás no puedes hablar con los de arriba por el ruido que hay en el campo y él, con un gesto, con un silbido, ya sabes que te va a hacer el movimiento para empezar a ir a por el rival y buscar el robo o dificultar la salida”, añade el central madrileño, que ha vivido un año en Polonia muy complicado porque el equipo de la ciudad de Gdynia ha dado con sus huesos en Segunda tras bajar de la Ektraklasa, con dos entrenadores de por medio, Dawid Szwarga, hasta finales de marzo y Dariusz Banasik en el tramo definitivo, sin poder regatear el descenso: “No ha sido un año fácil allí para nosotros, con dos entrenadores, estando en el extranjero, con el descenso, con la exigencia en ese club y él siempre ha sabido gestionar los problemas, generar tranquilidad, hacer valer su experiencia. Es una maravilla en esa faceta y en el campo”, explica Hermoso,

Para Ojeda, con cuatro años compartiendo vestuario entre Ponferrada y Burgos, “es uno de esos jugadores que siempre te crean buen ambiente, que andan con bromas y que es buen compañero. Es muy necesario tener gente así en el vestuario”, explica el extremo canario, que en la última temporada ha militado en el Huesca

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Hermoso: "El Zaragoza acierta seguro, al 100%, es un futbolista que lleva demostrando su nivel muchos años y lo va a seguir haciendo allí, estoy convencido”

No duda Dani Ojeda que Espiau le puede dar mucho al Zaragoza en Primera RFEF, categoría que no conoce el delantero canario, que sin embargo en Segunda suma 184 partidos y 18 goles. En Segunda B estuvo en los filiales de Las Palmas, donde se formó, y el Villarreal, con el que en la 20-21 hizo 9 tantos, su cifra más alta desde que dio el salto a la tercera categoría del fútbol español: “Para mí el Zaragoza acierta seguro, al 100%, es un futbolista que lleva demostrando su nivel muchos años y lo va a seguir haciendo allí, estoy convencido”, cierra Hermoso.