Ander Herrera ya está en Zaragoza y este martes pasará pruebas médicas

Ander Herrera ya está en Zaragoza, donde ha llegado esta tarde procedente de Argentina tras cerrar su etapa en Boca Júniors, y este martes pasará las pruebas médicas en la capital aragonesa. El anuncio oficial de su fichaje con el Real Zaragoza se espera para este miércoles, el día de antes del comienzo de la pretemporada con los reconocimientos médicos y pruebas físicas. Y el lunes 20, fecha en la que los futbolistas se pondrán las botas en el césped a las órdenes de Ibai Gómez, el medio ya estará disponible.

El centrocampista, que regresará al Real Zaragoza quince años después de su traspaso al Athletic, ha apurado su estancia en Argentina, que ha prolongado por motivos burocráticos y familiares, y pero este lunes ya ha llegado desde Buenos Aires a Madrid para después arribar a su ciudad. Ese es el pistoletazo de salida de su vuelta.

Ander volverá cobrando el salario mínimo de Primera RFEF, por lo que las condiciones económicas no han sido un problema tras una larga y extensa carrera en grandes clubs europeos, y siendo un puntal deportivo para intentar lograr el regreso a la categoría de plata pese a que cumplirá 37 años en un mes.

Se considera a Ander un fichaje estratégico de presente y futuro pese a su edad. En la actualidad para aportar mucho sobre el césped si le respetan las lesiones musculares, que le han lastrado en los últimos tiempos y sobre todo en Boca (hasta seis, con una recaída, y 32 partidos de baja en año y medio de xeneize), y como líder del vestuario, como guía por zaragocismo, ejemplo y mentalidad de ese grupo.

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Además, como el propio futbolista manifestó en una entrevista en Argentina, desea volver a Zaragoza también por motivos familiares, ya que sus hijas todavía no han residido en la capital aragonesa, donde se establecerá casi con toda seguridad cuando finalice su carrera deportiva. Y, aunque más adelante ya se verá, también es muy previsible que continúe ligado a la entidad de algún modo una vez cuelgue las botas. De ahí que también sea una incorporación con mirada futura.