Las claves del fichaje de Edu Espiau y el frente de ataque del Real Zaragoza para regresar a Segunda

Lalo Arantegui e Ibai Gómez quieren una plantilla corta para el Real Zaragoza de Primera RFEF: dos jugadores por puesto. Nada de excesos ni de excedentes. Cada vez que acude a una puesta de largo de algunos de sus fichajes, el director deportivo llena la rueda de prensa de titulares, sepultando el interés de las palabras de cualquiera de los futbolistas que ha presentado hasta el momento. Así será hasta que llegue el momento de Ander Herrera, cada vez más próximo.

Sucedió también la última vez, cuando Rubén Díez, Sergio Escudero y Jokin Gabilondo pasaron por el Ibercaja Estadio para empezar a darse a conocer como blanquillos. En ese acto, con su claridad clásica, Arantegui anunció que Samed Bazdar y Adrián Liso saldrán del equipo pero siempre bajo la condición de un buen acuerdo para el Real Zaragoza y desveló que las negociaciones para la continuidad de Francho están encaminadas y que el capitán aparece como lateral derecho en la concepción inicial de la plantilla.

No pudo responder cuando fue cuestionado sobre la dirección general ni sobre algún que otro asunto que escapa a sus competencias. La figura de Lalo le hace bien públicamente al Real Zaragoza: se explica con sencillez, de manera natural, transmite serenidad y confianza en su obra. No es responsabilidad suya que la SAD esté tan mal gobernada y que, a estas alturas de julio, continúe sin reemplazar a Fernando López.

Arantegui también desgranó las posiciones que faltaban por reforzar en la plantilla. Una de ellas era la de delantero. Edu Espiau ya está contratado. Viejo conocido de la Segunda División, sobresalió en la Ponferradina entre 2021 y 2023 (siete y cinco goles, respectivamente), lo que le valió su fichaje por el Burgos, un buen equipo de la categoría. Con un rol más secundario, Espiau rindió también en un rol distinto aunque marcando menos (cuatro goles entre 2023 y 2025).

La última temporada la pasó en Polonia, en el Arka Gdynia, con el que materializó siete tantos entre la Liga y la Copa. A sus 31 años regresa a España con un contrato de dos años con el club aragonés. Nunca ha sido un gran goleador, pero sí un delantero móvil, con capacidad para jugar de diferentes maneras. Sabría a casi nada en Segunda, pero el Real Zaragoza está en Primera RFEF. Habrá que verlo en este escalón inferior, donde todavía está en una edad para hacerlo bien, y comprobar también quién le acompaña en el puesto de delantero. Jesús de Miguel es el favorito. A priori, garantizaría más goles: siempre los ha hecho en esta categoría. Espiau y De Miguel serían dos hombres complementarios, sólidos y de solvencia.

Si la negociación con el punta del Tenerife culmina con éxito, ese será el ataque con el que el Real Zaragoza buscará el ascenso. Jardí y Marcos Cuenca quedarán en un lado y Emil Hansson y Pau, por el otro. El propio Pau también puede actuar de delantero más puro. Más todas las aportaciones realizadoras del centro el campo, con especial énfasis en Rubén Díez y Peter Ademo.

Junto a Espiau también llegó recientemente el citado Hansson, sueco aunque nacido en Noruega. Extremo izquierdo, tiene 27 años, a punto de los 28. Un trotamundos del fútbol que a nivel profesional ha jugado en los Países Bajos, Alemania, Inglaterra o Noruega. Estaba libre. Ha firmado por dos temporadas.

Emil Hansson, extremo sueco fichado recientemente por el club aragonés. / SERVICIO ESPECIAL

Con Hansson, el Real Zaragoza pescó en el mismo mar que con Sem Westerveld. El último equipo de Hansson fue el Excelsior de Rotterdam. El del portero, el AZ Alkmaar. La manera de entender el mundo de Lalo Arantegui es la que es: rastrear los mercados a su alcance en busca de piezas interesantes. En otro contexto y en otro nivel, al Castellón le fue muy bien la campaña pasada en Segunda con una política de fichajes peculiar, muy sui generis, pero tremendamente efectiva. Encontró un gran capital de un modo particular fuera de España.

El Real Zaragoza de Primera RFEF está trabajando esa propuesta. El club ha de encontrar talento y, sobre todo, rendimiento inmediato en cualquier lugar. Ademo, Westerveld, Hansson… Lo importante no es de dónde venga el producto sino el nivel que sea capaz de dar para que el equipo aragonés regrese a Segunda.