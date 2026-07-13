El descenso penaliza a todos en el Real Zaragoza: las bajas y su difícil acomodo

El pasado 8 de junio Lalo Arantegui, en su comparecencia para hablar del proyecto en Primera RFEF, anunció hasta 26 bajas en el Real Zaragoza, un registro histórico y entendible tras el desastre del descenso. De todos ellos, había dos casos especiales, el de Jaime Vallejo, que había estado cedido en el ascendido Eldense y que no se ejecutaba su opción (ya tiene equipo, la UD Logroñés), y el de Luis Carbonell, lesionado de forma casi consecutiva en las dos rodillas y que no había estado el pasado curso en el primer equipo, intentando regatear su retirada del fútbol. Del resto de 24 protagonistas de esa bajada a los infiernos, entre finalizaciones de cesiones y contratos y rupturas unilaterales del vínculo, solo cinco tienen ahora mismo su futuro resuelto. El resto, aún no encontró acomodo.

A la mala temporada grupal acabada con el descenso a Primera RFEF se une en muchos casos el pobre rendimiento individual de este año y hay otro factor muy a tener en cuenta, las elevadas fichas que muchos percibían. El Zaragoza se fue a Primera RFEF con el quinto límite salarial (12,8 millones actualizado en enero) y había bastantes jugadores con salarios muy altos que ahora tendrán que bajar si quieren seguir en el fútbol español. El caso es que cuando en España casi todos los equipos de Primera y Segunda han arrancado y también en mchos lugares de Europa, la gran mayoría de exzaragocistas no sabe cuál será su destino.

Dani Tasende fue el primero en encontrar destino, en el Córdoba, mientras que Mario Soberón, pese a su gris año y tras una buena primera temporada de zaragocista, firmó por el Albacete y Sebas Moyano se ha ido al Burinam tailandés con una gran propuesta económica

Dani Tasende, al que se le ejecutó la cláusula de rescisión de contrato (le quedaban dos años) y si no habría salido cedido, fue el primero en encontrar destino, en el Córdoba, mientras que Mario Soberón, pese a su gris año y tras una buena primera temporada de zaragocista, firmó por el Albacete y Sebas Moyano se ha tenido que ir al Burinam United, en Tailandia, para seguir su carrera, eso sí con una oferta mareante en lo económico y de dos años. Mientras, el portero Estebn Andrada se queda seguro en Monterrey tras volver de su cesión, porque es fijo para el nuevo técnico, Matías Almeyda, y salvo giro la idea del Ferencváros también es que permanezca Kenan Kodro, aunque en este caso es menos seguro que en el de Andrada. A ambos les queda un año de contrato en esos equipos.

El resto de cedidos

Del resto de cedidos, cinco más, Juan Larios, que ya entrena con el Southampton, saldrá a préstamo de nuevo y se le busca sitio en Segunda, el Lyon no quiere ni escuchar el nombre de Paul Akouokou, por lo que lo normal es que intente rescindir al centrocampista costamarfileño con uyn año más. El meta Adrián Rodríguez también apunta a buscar destino en el Alavés, aunque de momento hace la pretemporada, ya que el posible traspaso de Owono le puede abrir una vía, reducida, de permanencia, porque la idea es que salga, incluso rescindido, y Nikola Cumic no seguirá en el Rubin y su destino aún no está cerrado, aunque apunta de forma clara a la Superliga griega.

De los cedidos, Cumic apunta a Grecia y Adrián tiene alguna opción de quedarse en el Alavés por el traspaso de Owono, mientras que Rober ha rechazado ofertas de Segunda y pide un salario alto. El Lyon no quiere no oír hablar de Akouokou, al que le queda un año

El caso más especial es el de Rober González, que obtuvo la rescisión del NEC Nijmegen, que al final no se planteó un traspaso a coste cero conservando una parte del pase (30%). El extremeño, llegado en enero, fue de los pocos jugadores que se revalorizaron en el Zaragoza y tiene muchas opciones en Segunda, Mallorca, Las Palmas, Burgos... De momento no ha dado el sí a ninguna porque ninguna llega a los parámetros salariales que exige.

Dani Gómez, Aguirregabiria, Mawuli, Guti o Valery han tenido en mayor o menor medida opciones fuera y Bakis apunta a volver a Turquía

Keidi Bare y Toni Moya, sobre los que se ejecutó la rescisión unilateral, buscan sitio en la categoría de plata, pero vienen de fichas altas en el Zaragoza y de una participación irregular y no es sencillo, algo que también sucede con Valery, de decepcionante temporada de blanquillo y que puede encontrar acomodo fuera de España. Paulino de la Fuente, desde noviembre lesionado, y Dani Gómez también se marcharon al rescindirse sus contratos vigentes, lo mismo que Radovanovic, y aún no tienen destino. El ariete, máximo goleador del equipo con 9 tantos, ha tenido posibilidades en el extranjero, en Japón o Azerbaiyán, pero de momento no ha aceptado ninguna.

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Restan los que acabaron contrato. Martín Aguirregabiria quiere seguir en Segunda y ha rechazado opciones de fuera de España, mientras que Pablo Insua, con posibilidades en Primera RFEF, Carlos Pomares, Jawad El Yamiq y Sinan Bakis, que puede ir a Turquía, tampoco tienen destino, como Raúl Guti, con algún interés del extranjero, pero nada latente. Mawuli Mensah tiene mercado y no tendrá problemas para encontrar destino probablemente fuera de España, pero aún no ha llegado, teniendo en cuenta que el ghanés si se hubiera logrado la permanencia se hubiera quedado hasta 2028 y el Zaragoza manejó la opción, luego desechada, de que permaneciera en caso de descenso. Mientras, Willy Agada, de anecdótico paso desde enero, ha descartado ir a Grecia (Kalamata) y Portugal (Nacional), pero aún no tiene equipo.