Pichu Atienza, exjugador del Real Zaragoza: "En el Zaragoza igual que me sentí muy arriba también lo pasé muy mal"

Ha puesto en La Nucía punto y final a su etapa de jugador y acto seguido ha empezado en el banquillo, como asistente de Juan Ferrando en el Panionios, en la Segunda griega.

Ha sido un cambio deprisa y corriendo, terminé el 20 de junio la temporada y diez días después aterrizaba ya en Grecia. Sin tiempo para pensar que ya había llegado el final de la carrera de jugador y muy contento en estos primeros días de pretemporada. Estoy conociendo y descubriendo esta parte del fútbol, tan distinta a la de ser jugador. Yo tenía asumido ya de mucho antes el cambio porque en esta pasada temporada estuve haciendo ya el nivel 3 de entrenador y tenía claro que quería empezar cuanto antes esta nueva etapa. Podía haber jugado quizá un año más, porque tenía contrato, pero he ido hablando estos meses con el míster, nos hemos entendido bien y la oportunidad de venir al Panionios me hizo ya decidir que se acabara el jugar. Sin esta vía, igual hubiera seguido un poco más.

Empieza de segundo entrenador, pero imagino que querrá ser en algún momento primero…

No lo tengo tan marcado, no me lo planteo tan así. De momento, el agradecimiento al Panionios y a Juan por darme la oportuniadd de aprender a su lado porque es un entrenador con una amplia trayectoria. Por ahora, estoy para aprender y para adaptarme a la nueva situación y ya iremos viendo con el tiempo.

Atienza, con su familia en el homenaje de La Nucía por su retirada. / LA NUCÍA

"He disfrutado mucho en mi carrera y he estado muy a gusto en la mayoría de los sitios. Me llevo muchos amigos y experiencias, he sido feliz haciendo lo que he hecho. Y eso ya es mucho"

Colgó las botas con 36 años y con un ascenso a Segunda RFEF con La Nucía, pero de la globalidad de su carrera, donde ha estado en los filiales del Sevilla y el Atlético, en el Huesca, Hércules, Reus, Numancia, Zaragoza, Asteras Trípoli, en Grecia, o Alcoyano, ¿qué sensación le queda?

Pues la de que he disfrutado mucho en mi carrera y he estado muy a gusto en la mayoría de los sitios. Me llevo muchos amigos y experiencias, he sido feliz haciendo lo que he hecho. Y eso ya es mucho. Si tengo que resumirlo todo en una palabra es disfrutar del fútbol y de mi profesión.

El techo de su carrera fue el Zaragoza, ¿no? Al menos por la repercusión y el peso del club.

Sí, por supuesto que fue mi techo, a nivel de objetivos como club lo ha sido, una entidad histórica, grande, con tanta afición detrás, con una estructura de Primera aunque estuviera en Segunda... Y en la que además estuve muy cerca de llegar a la élite en aquella temporada 19-20 en la que las cosas tras el parón por el covid acabaron como acabaron.

Dijo hace unos días que en el Zaragoza se sentía como si fuera Sergio Ramos. ¿A qué se refería? ¿Al traspaso de 450.000 euros que se pagó por usted al Numancia? Ha sido uno de los más elevados desde el descenso en 2013...

No, no, por eso no (sonríe). Es sobre todo por la sensación que tenía cuando vestía la camiseta del Zaragoza, con la grandeza de ese club, por sentirte muy importante y protagonista, por el objetivo ambicioso de subir y estaba cerca cuando paró la competición, por eso utilicé la comparación con Ramos. También le digo que igual que entonces me sentí como Ramos después de reanudar la Liga me vi muy mal, la situación fue muy dura a nivel de equipo y en lo personal. En el Real Zaragoza igual que me sentí muy arriba lo pasé muy mal.

"Le di muchísimas vueltas. He sufrido cuando veía en Primera al Cádiz, al Huesca o al Elche. Con la dinámica que llevaba el equipo en febrero de 2020, estaba claro que no nos caíamos, pero después del parón el bajón fue muy grande"

El Zaragoza en esa temporada fue uno precovid y otro tras reanudar la Liga, pero en su caso aún esa diferencia fue si cabe mayor en el nivel que dio. ¿Le ha dado muchas vueltas?

Le di muchas, muchísimas, por supuesto. He estado mucho tiempo, años, sufriendo cuando veía en Primera al Cádiz, al Huesca o al Elche. Yo sufría, pensaba, ‘joder, si no hubiera venido el covid es que estaríamos ahí’. Es que con la dinámica que llevaba el equipo en febrero de 2020 estaba claro que no nos caíamos, pero después del parón el bajón fue muy grande y, en mi caso, en lo personal también. Me duele mucho haber dado ese rendimiento, porque gran parte de la plantilla bajamos mucho el nivel con respecto a la situación previa al parón.

¿Se llega explicar qué le pasó?

No, sinceramente no. Yo todo el plan de entrenamientos que había en esa época con el fútbol parado lo seguí a rajatabla, en casa me cuidaba, trabajé duro, descansé. No cambió nada y tampoco fue un tema para mí psicológico, hubo gente que le afectó mentalmente, pero no fue mi caso, llevé el proceso bien, con naturalidad. La única explicación que le veo es que hubo detalles puntuales en los dos o tres primeros partidos al volver que costaron goles y se creó una inseguridad en mí tras cometer fallos que no había tenido en muchos años jugando.

Atienza, en un partido ante el Mirandés en la 19-20. / CARLOS GIL-ROIG

A nivel grupal, Luis Suárez dijo hace unos años en una entrevista que el Zaragoza llegó menos preparado tácticamente que otros como equipo a la vuelta del parón…

A ver… Tampoco recuerdo exactamente así esa situación. El Zaragoza con Víctor trabajó de la misma manera antes que después del parón. Es posible que yo lo achaque más a que nos faltara esa chispa física que a un tema táctico, pero eran sensaciones. Tras el parón por la pandemia, yo veía a los rivales con otro ritmo, otra velocidad, pero no sé la explicación. Iban con una marcha más, eso sí que lo sentí de forma clara.

"He visto muchos partidos del Zaragoza, también en esta temporada y veía la forma de perder que tenía en muchos encuentros, con errores claros, con goles encajados fácilmente, pues la pinta de que podía ser un candidato al descenso era clara. Es un club que no se merece para nada haber sufrido esto"

Se marcha en 2021, ¿cómo ha visto la línea del equipo estos años, con el desenlace de bajar a Primera RFEF?

En las últimas temporadas ha estado rondando con el descenso y cuando entras en esa dinámica de habituarte a una zona media-baja pues sucede lo que ha pasado, que algún año cuando quieres reaccionar ya es tarde, porque la dinámica es muy negativa y no sales. He visto muchos partidos del Zaragoza, también en esta temporada, y veía la forma de perder que tenía en muchos encuentros, con errores claros, con goles encajados fácilmente, pues la pinta de que podía ser un candidato al descenso era clara. Es un club que no se merece para nada haber sufrido esto, mucho menos su afición, y es una pena verlo en esta situación…

Toca salir como sea de ahí…

Sí y de esa misma manera el pasar por algo así puede hacer que, una vez tocado el fondo, el club empiece a hacer las cosas de otra forma. Creo que este descenso es un obligado punto de inflexión para la entidad por lo vivido en estos últimos años. Ojalá esto signifique un impulso hacia arriba, que la gente también se centre en ayudar y apoyar vayan como vayan las cosas. De algo así solo se sale todos juntos y cuando las cosas van mal es cuando ese soporte de los tuyos es más fundamental si cabe, porque sentir a tu gente en contra no ayuda en absoluto. Hay ejemplos de otros clubs que han estado en situaciones similares, como el Deportivo, el Oviedo, el Málaga, el Cádiz o el Racing, y dieron un gran cambio tras tocar fondo.

"Este descenso a Primera RFEF es un obligado punto de inflexión para la entidad por lo vivido en estos últimos años. Ojalá esto signifique un impulso hacia arriba, que la gente también se centre en ayudar y apoyar vayan como vayan las cosas"

Una vez que siga su proceso de aprendizaje y si es primer entrenador, ¿se ve en un reencuentro con el Zaragoza?

Noticias relacionadas

Ojalá, claro está. Quién no quiere entrenar a un club así, yo allí he sido feliz mucho tiempo, en un equipo tan grande, me sentí cómodo en la ciudad, dejé muchos amigos. Claro que me gustaría, no voy a negarlo, aunque ahora aún quede lejos.