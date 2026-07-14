Bakis, en el Kayseripor, y El Yamiq, en el Eyüpspor, apuntan de forma clara a seguir su carrera en Turquía

Turquía aparece como siguiente destino en las carreras de dos exzaragocistas que acabaron su vínculo en el Real Zaragoza el pasado 30 de junio, Sinan Bakis y Jawad El Yamiq. El delantero, que estuvo tres años en el club aragonés, entre 2023 y 2026, si bien una temporada se marchó cedido al Górnik Zabrze polaco, cuenta con un fuerte interés del Kayserispor, recién descendido a la Segunda turca desde la Superliga. Bakis también tiene alguna posibilidad de volver al Andorra, si bien el interés del equipo otomano es más sólido. Mientras, El Yamiq que regresó en enero al Zaragoza firmando por cinco meses tras una primera etapa en la 19-20, está ya en Eyüp, junto a Estambul, para firmar con su nuevo equipo, el Eyüpspor.

El delantero turco ya militó en el Kayserispor entre 2013 y 2016 y luegó jugó en el Bursaspor de ese país durante dos años y tiene sobre la mesa marcharse a ese primer club, que va a intentar regresar a la Superliga turca tras el descenso. La otra opción que se le puede abrir es la del Andorra, que también se plantea un regreso de Bakis, de brillante papel en la 22-23, justo la anterior temporada a llegar al Zaragoza, ya que anotó 12 goles en ese curso y fue uno de los mejores arietes de esa temporada en Segunda.

Bakis, en un entrenamiento de la pasada temporada bromeando con Dani Gómez. / JAIME GALINDO

En sus dos cursos como zaragocista, resueltos con 30 partidos y dos goles, los dos en esta pasada temporada, al Eibar y al Burgos, Bakis, de 32 años, ha tenido oportunidades en el fútbol turco, ya que el Ankaragücü en el verano de 2024 y en enero de 2025, cuando estaba cedido en Polonia, y el Vanspor, el pasado verano, quisieron su cesión, que al final no se dio. En ambos casos hasta viajó a tierras turcas para cerrar esa operación.

Bakis, que no pudo responder a las enormes expectativas que generó su fichaje en el Zaragoza, tiene cartel en el fútbol turco y ahí encontraría su destino, sin descartar la posibilidad de un regreso al Principado de Andorra para mantenerse en Segunda en España. El mejor nivel del ariete en el Zaragoza llegó con Sellés, entre noviembre y marzo pasados, ya que el entrenador valenciano le dio oportunidades y tuvo su plena confianza. Bakis arrancó bien su etapa en el Zaragoza, que apostó muy fuerte en su fichaje para la 23-24, pero en noviembre de 2023 sufrió una lesión de rodilla que supuso un claro freno en ese primer año, mientras que en el segundo jugó en la Ekstraklasa.

La vía de El Yamiq con Turquía está mucho más definida. El central llegó el lunes a Estambul y este martes puede firmar un contrato de dos temporadas por el Eyüpspor, aunque todavía la negociación no está completamente abrochada y en todo caso se encuentra pendiente de las pruebas médicas. El defensa marroquí, de 34 años, jugó en el Zaragoza cedido por el Genoa en la 19-20, con un gran rendimiento, y en enero pasado, en una operación que contó con la intermediación de Lalo Arantegui, entonces todavía agente de jugadores, regresó al equipo blanquillo, mostrando un nivel más bajo, tras rescindir en el Al-Najma saudí en el último día de la ventana invernal de fichajes, el 2 de febrero.

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El Yamiq, tras marcar el gol al Eibar en febrero pasado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El internacional marroquí, que se quedó al final fuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, disputó doce partidos en esta segunda etapa, estrenándose ante el Eibar, con un gol marcado en la portería rival y otro en la propia, además de una expulsión y se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular en el isquio. En los 12 que jugó, todos de titular, estuvo a años luz del central que demostró en su primera llegada al Real Zaragoza, equipo en el que en total ha disputado 24 partidos.