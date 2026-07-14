Bobby Aitkenhead, Richard Lee y Santos Nagore, de A.GAIN, de visita por las instalaciones del Real Zaragoza de la mano de Forcén

Una delegación de A.GAIN, nuevo accionista mayoritario del Real Zaragoza tras el traspaso de acciones, visitó este martes las principales instalaciones del club aragonés de la mano del consejero Juan Forcén, quien hizo de guía, para conocer al personal, la estructura y la actividad.

Los representantes fueron tres de las cabezas visibles más importantes del grupo inversor: Bobby Aitkenhead, CEO y cofundador de la compañía; Richard Lee, Chief Future Officer de IDC Network y Managing Partner vinculado a la estrategia de Deporte y Entretenimiento de A.GAIN; y Santos Nagore, Managing Partner de A.GAIN.

Según relató el Real Zaragoza, la visita comenzó en la Ciudad Deportiva, "donde la delegación tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones y mantener un primer encuentro con los profesionales que desarrollan allí su labor diaria, así como con integrantes de la dirección deportiva, con Lalo Arantegui al frente".

Además, también charlaron con Ibai Gómez y el cuerpo técnico, ya en Zaragoza para preparar el inminente inicio de la pretemporada; y con Ander Herrera, en su primer día tras regresar a la entidad blanquilla.

Juan Forcén, Santos Nagore y Bobby Aitkenhead conversan con Ander Herrera en la Ciudad Deportiva. / Real Zaragoza

"Posteriormente, la delegación se desplazó a las oficinas centrales del club, ubicadas en la calle Eduardo Ibarra, donde fue recibida por los empleados de la sede corporativa y pudo conocer de cerca el funcionamiento de las distintas áreas de gestión del Real Zaragoza", dijo la entidad.

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"La jornada concluyó con una visita al entorno de las obras del futuro Ibercaja Romareda, donde los representantes de A.GAIN conocieron la evolución del proyecto que albergará el nuevo estadio blanquillo y que se convertirá en el nuevo hogar de todos los zaragocistas", concluyó.