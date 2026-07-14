¿Quién está detrás de A.GAIN? Los nuevos dueños del Real Zaragoza tienen participaciones en el Atlético de Madrid y en el Leeds

Cambio radical en el accionariado del Real Zaragoza. De toda la maraña de inversores que estaban detrás del club aragonés, da la impresión de que solo sobreviven Juan Forcén y Jorge Mas. El resto de la propiedad de la entidad blanaquilla pasa a A.GAIN. ¿Pero quién está detrás de los nuevos dueños del Real Zaragoza?

Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN Capital / Servicio especial

El propio club, en el comunicado en el que ha anunciado el terremoto que vive hoy el entorno zaragocista, asegura que A.GAIN, parte de IDC Network, "es una plataforma global de inversión centrada en asociarse con personas excepcionales e instituciones consolidadas. Respaldada por más de 30 años de experiencia inversora a través de IDC Network, A.GAIN combina capital con visión de largo plazo, una participación activa en la gestión, experiencia operativa y apoyo estratégico para ayudar a las organizaciones a crear valor de forma sostenible. A través de su estrategia especializada en deporte, RONDO, A.GAIN invierte en clubes de fútbol profesional donde una propiedad responsable, un gobierno corporativo sólido y una colaboración a largo plazo pueden generar un éxito deportivo e institucional duradero".

Indagando un poco más, en la página web de la sociedad, se puede comprobar que A. GAIN tiene participaciones en varios clubs de fútbol de Europa, entre ellos el Atlético de Madrid, el Leeds United o el Deportivo de Cali. La persona con más fuerza de este fondo es Richard Lee.

Richard Lee, socio director de IDC Network / Servicio especial

El pasado mes de abril, anunció una inversión de unos 150 millones de dólares para deporte y entretenimiento, orientado a participaciones en clubs y otros activos del ecosistema deportivo, con especial atención a España y los mercados internacionales.