Ya es oficial: Ander Herrera vuelve al Real Zaragoza y firma por una temporada

Ya es oficial. Ander Herrera es nuevo jugador del Real Zaragoza. El club ha confirmado al mediodía de este martes el regreso del canterano, que firma por una sola temporada. Después de toda la vorágine que ha provocado el cambio de propiedad, tras la compra de gran parte del accionariado por A.GAIN Capital, la entidad blanquilla ha publicado un vídeo en sus redes anunciándolo. Esta misma mañana al futbolista ya se le ha visto con los colores del Real Zaragoza en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Ander Herrera llegó este lunes a Zaragoza, donde aterrizó procedente de Argentina tras cerrar su etapa en Boca Júniors, y este martes ha pasado las pruebas médicas en la capital aragonesa. La idea desde el principio era que el aragonés comenzara la pretemporada a las órdenes Ibai Gómez y así será. El próximo lunes será uno más en la primera sesión zaragocista.

Así repasa el Real Zaragoza la carrera de Ander en el comunicado en el que ha hecho oficial su "vuelta a casa":

Tras dar sus primeros pasos en la UD Amistad, Ander llegó a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza con 11 años y creció como una de las promesas más sólidas de la cantera blanquilla hasta alcanzar el primer equipo y debutar un 1 de febrero de 2009 en un partido frente al Levante UD.

Su participación en la segunda mitad de la temporada 2008-09 acabó siendo relevante para contribuir al ascenso a Primera División y en las dos siguientes campañas se consolidó en la élite nacional. En verano de 2011 firmó por el Athletic Club, donde se convirtió en un jugador clave del conjunto rojiblanco a las órdenes de Marcelo Bielsa. En su primera temporada en Bilbao llegó a disputar las finales de Europa League y Copa del Rey y mantuvo un gran rendimiento en los más de 100 partidos que jugó en esta primera etapa en el Athletic.

Élite europea

En 2014 el Manchester United se hizo con sus servicios y como ‘Diablo Rojo’ logró sus primeros títulos a nivel de club, además de disputar cerca de 200 partidos en cinco temporadas. Estrenó su vitrina con una FA Cup, una Community Shield, una Copa de la Liga y la UEFA Europa League de la temporada 2016-17. Además, aportó al equipo 20 goles y 27 asistencias en ese periodo.

El PSG fue el siguiente paso en la carrera de Ander Herrera. Un reto de altura en uno de los equipos más grandes de Europa en los últimos años. En tres temporadas en París disputó 95 partidos en los que marcó seis goles y repartió seis asistencias, además de engrosar su palmarés con numerosos títulos: dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas de Francia y una Copa de la Liga.

Tras finalizar su etapa en el PSG, volvió al Athletic Club para una segunda etapa que consiguió culminar con uno de los títulos más especiales para el equipo vasco: la Copa del Rey de 2024; un trofeo que se les había resistido durante 40 años. Finalmente, Ander pudo disfrutar de dos años en Argentina, en las filas de Boca Juniors. Esta experiencia le dio la oportunidad de jugar partidos en competiciones como la Copa Libertadores o el Mundial de Clubes.

Ahora, con cerca de 600 partidos como profesional a sus espaldas, Ander regresa a casa; a su Real Zaragoza. Desde el club nos mostramos tremendamente ilusionados con una incorporación de gran nivel de cara a esta temporada en Primera Federación.

¡Bienvenido, Ander!