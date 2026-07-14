El Real Zaragoza, sin limitación de fichas: podrá fichar a los jugadores que quiera para redondear la plantilla

El Real Zaragoza podrá fichar lo que quiera para terminar de redondear la plantilla en Primera RFEF. En la categoría de bronce existe una limitación de licencias mayores de 23 años y menores de esa edad y el club blanquillo, en ese aspecto, ya tiene todos los deberes hechos.

Las bases de competición de la RFEF establecen en el artículo 22.1 que "los clubs podrán obtener un número máximo de 25 licencias de futbolistas en su plantilla, de las cuales, no podrá haber más de 18 mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad, computándose las altas y las bajas que se pudieran producir a lo largo de la temporada, de tal forma que la plantilla nunca puede estar compuesta por más de 18 futbolistas mayores de 23 años".

Lalo Arantegui ha repetido en muchas ocasiones que quiere dos jugadores por posición, es decir, una plantilla de 22 futbolistas que tenga el apoyo del filial, pero no se descarta que haya 23 futbolistas, que sería un extremo izquierdo o un lateral diestro, con preferencia para el atacante. Y además está el condicionante de algunas salidas, pero a día de hoy el club aragonés ya tiene todo el trabajo hecho en cuanto a fichas sub-23.

El Real Zaragoza cuenta con 13 jugadores mayores de 23 años (más Ander, 14) y seis menores de esa edad exceptuando a Liso y Bazdar, de salida segura, pero con condicionantes. En la lista de futbolistas mayores está Hugo Carrillo, que podría salir si no convence en pretemporada, aunque tiene más opciones de seguir que Barrachina; Saidu, que en principio no se irá salvo una gran oferta económica por él; y Francho, que apunta a seguir como dijo Lalo en la última rueda de prensa.

El resto de fichas sub-23 son Pau Sans, Hugo Pinilla, Lucas Terrer y Raúl Pereira, a los que hay que sumar a Saidu y Barrachina. Es decir, ya son seis. Con una plantilla de 23, salen 17 fichas mayores de 23 en total.

En cuanto al resto de licencias, las ocupan Westerveld, Peña, Escudero, Tachi, Carrillo, Gabilondo, Francho, Peter Ademo, Rubén Díez, Jaume Jardí, Cuenca, Hansson y Edu Espiau. Son 13 más Ander Herrera, cuya llegada será oficial en las próximas horas.

Así que el Real Zaragoza tiene de margen cuatro fichas más mayores de 23 como máximo con esta configuración de plantilla, que serán menos si la dirección deportiva mantiene su plan de tener 22 o 23 futbolistas para esta temporada, por lo que podrá elegir al jugador más indicado para cada posición restante sin tener que mirar la fecha de nacimiento.

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Con la firma de Ander Herrera, quedarían por llegar seguro dos centrales (que serán tres si salen cedidos Carrillo y Barrachina) y un delantero centro que complemente a Edu Espiau y a Pau Sans. Además, se va a valorar la opción de firmar a otro extremo que pueda jugar por la izquierda, donde ahora mismo el Real Zaragoza cuenta con Hansson, además del complemento de Pau Sans, Pinilla e incluso de Marcos Cuenca y también, si surgiera una oportunidad, de un lateral derecho, donde están Jokin Gabilondo como específico y el apoyo de Francho Serrano, que ha alternado el mediocentro, el lateral derecho y el puesto de extremo también, pero lo prioritario son dos centrales más y un delantero.