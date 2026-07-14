El Real Zaragoza, vendido al grupo inversor A.GAIN, que será el accionista mayoritario

El Real Zaragoza ha anunciado que A.GAIN, grupo inversor internacional respaldado por IDC Network, se hace con el control de la mayoría accionarial del club. Tal y como adelantó este diario esta misma mañana, el nuevo inversor de la SAD entraría con una parte muy importante del porcentaje accionarial de la entidad, lo que implica cambios muy profundos en la estructura y en los puestos directivos.

A.GAIN se hace con el 75% de las acciones del Real Zaragoza, mientras que el restante 25% las mantendrán tanto Jorge Mas como Juan Forcén, que el pasado mes de junio acudieron a sexta ampliación de capital llevada a cabo por Real Z LLC desde su llegada en 2022. Un porcentaje muy pequeño por las sucesivas ampliaciones las mantienen los pequeños accionistas.

Por lo tanto, todos los demás accionistas del Real Zaragoza salen del club. Es decir, Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid; Joseph Oughourlian, dueño del Lens y de Amber Capital; Mark Affolter, Jim Miller y James Carpenter, con sus distintas sociedades, salen con efecto inmediato de la entidad.

César Sánchez, exportero del Real Zaragoza, ha sido el hilo conductor y el nexo entre la propiedad actual y el fondo inversor, pero en principio el exguardameta no regresaría ahora al club blanquillo.

César ahora es asesor externo del Córdoba CF como representante del fondo de inversión Infinity Sports Ventura WWL, que es propiedad del Reino de Baréin y está participado por la casa real del país asiático. Dicho fondo salvó al Córdoba de la desaparición tras una mala gestión anterior y ahora no solo volvió a Segunda División, sino que se ha asentado en la categoría de plata.

En 2019, César Sánchez, junto a Ander Herrera, que ahora regresa como futbolista al primer equipo del Real Zaragoza quince años después, estuvieron negociando su entrada en el accionariado de la SAD mediante una ampliación de capital por dos millones de euros, que finalmente no fructificó.

De hecho, el canterano blanquillo no lo ocultó y reconoció meses después en una entrevista que “me puse a disposición del club por si me necesitaban y estaba dispuesto a comprar un paquete accionarial”. Finalmente, tras no llegar a un acuerdo, César Alierta pasó a controlar la mayoría de la SAD, el 50,56% en concreto, mediante una capitalización de deuda.

Los otros acercamientos

En diciembre de 2020, en plena crisis deportiva que terminó con el despido de Lalo Arantegui como director deportivo del Real Zaragoza, se retomaron las negociaciones para la entrada de ambos en el club mediante una aportación económica y no con una ampliación de capital, para gestionar deportivamente la entidad. En caso de que hubiera llegado a buen puerto, Tito Blanco, ex director deportivo del Levante o el Real Oviedo y padre de Álex Blanco, exjugador del Real Zaragoza, hubiese sido el secretario técnico.

Además, en 2022, cuando Real Z LLC se hizo con la mayoría accionarial de la SAD, también hubo una opción comandada por César Sánchez, esta vez sin Ander Herrera, en representación de un grupo inversor, que estuvo negociando hasta última hora la compra del club, pero se impuso la opción actual liderada por Jorge Mas.

Este pasado mes de junio, el consejo de administración del Real Zaragoza aprobó la sexta ampliación de capital desde que Real Z LLC es propietario de la SAD, a la que solo acudieron Jorge Mas y Juan Forcén, tal y como anunció el aún presidente blanquillo en una entrevista dirigida a la afición a través de los canales oficiales del club como respuesta al descenso a Primera RFEF.

El empresario aragonés no solo ha ganado peso en el reparto accionarial del club, sino que ha estado muy implicado en la búsqueda de nuevo capital y de inversores, sobre todo al principio mediante empresarios aragoneses. El consejero ha llamado a numerosas puertas en busca de alguna respuesta afirmativa, pero sus contactos con empresarios de prestigio de la comunidad se saldó con reticencias, dudas y portazos.

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El reparto accionarial actual es difuso por la última ampliación de capital llevada a cabo por Jorge Mas y Juan Forcén. El empresario aragonés controlaría ahora alrededor de un 25% de la entidad. Cuando Real Z LLC desembarcó en el club, una llegada en la que Forcén fue uno de los principales impulsores, su composición accionarial estaba entre Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid, y Joseph Oughourlian, dueño del Lens y de Amber Capital, con el 50,1%; Real Ventures, con el 25%, y que está participada al 50% por el presidente del club Jorge Mas y Mark Affolter, consejero de Ares Management; ZFútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, también consejero de Ares, y Affolter, y Riverside LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital. De todos modos, este reparto ya cambió cuando Forcén, como representante de la anterior propiedad, se integró en la nueva y después aumentó su presencia.