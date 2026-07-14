Estas son las cuatro cabezas visibles que ahora controlan el Real Zaragoza a través de A.GAIN

A.GAIN, un fondo desconocido para el público general hasta este martes, controla el Real Zaragoza gracias a la compra del 75% del accionariado del Real Zaragoza. Rastreando en su página web, hay cuatro personas que son las cabezas visibles del nuevo dueño del club blanquillo: Bobby Aitkenhead, Richard Lee, Santos Nagore y Alejandro Gutiérrez. Sus perfiles combinan experiencia en capital riesgo, banca de inversión, gestión empresarial, análisis financiero y desarrollo de compañías.

Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN Capital / Servicio especial

Bobby Aitkenhead es cofundador, director general y consejero delegado de A.GAIN. También figura como consejero delegado de IDC Management Denmark ApS. Su trayectoria profesional está estrechamente relacionada con el emprendimiento, la tecnología financiera y el capital riesgo. Antes de crear A.GAIN, cofundó BlueKite, una empresa especializada en pagos internacionales y servicios financieros. Dirigió la compañía hasta que fue adquirida por Xoom, empresa que posteriormente pasó a formar parte de PayPal. Tras la adquisición de Xoom por PayPal en 2015, Aitkenhead trabajó durante aproximadamente cuatro años en PayPal. Con anterioridad había desarrollado su carrera en entidades como Citibank, Fortis Bank y KPMG. Aitkenhead posee titulaciones en Finanzas y Economía por la Southern Methodist University, en Estados Unidos. Durante su etapa universitaria también formó parte del equipo de baloncesto de la institución, que competía en la División I de la NCAA.

Richard Lee aparece en la estrategia de deportes y entretenimiento de A.GAIN como socio director de IDC Network y como representante de esta compañía afiliada. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector financiero. Su carrera se ha desarrollado principalmente en los ámbitos de la consultoría, las finanzas corporativas, la banca de inversión y las operaciones de fusiones y adquisiciones. Lee ha participado en operaciones pertenecientes a diferentes sectores y ha formado parte de los consejos de administración de fondos de inversión y de empresas vinculadas al grupo IDC. Su trayectoria dentro de la organización se remonta, al menos, a 2002, cuando comenzó a trabajar en el área de banca de inversión de Grupo IDC. Además de su actividad empresarial, ha ejercido como profesor de Fusiones y Adquisiciones en la Universidad Francisco Marroquín. En el ámbito académico, dispone de un MBA por INCAE Business School y de un máster en Economía por North Carolina State University.

Richard Lee, socio director de IDC Network / Servicio especial

Experiencia

Santos Nagore es socio director de A.GAIN y representante de IDC US LLC dentro de la estrategia de deportes y entretenimiento de la compañía. Su trabajo se concentra en la estrategia de inversión, el análisis de nuevas oportunidades y la supervisión de las empresas que forman parte de la cartera de A.GAIN. También colabora directamente con las compañías participadas para ayudarlas a afrontar situaciones complejas, organizar sus procesos y mejorar su capacidad de crecimiento. Antes de incorporarse al mundo del capital riesgo, Nagore trabajó en Walmart, donde ocupó puestos analíticos relacionados con las áreas comercial y logística. Además de su actividad en A.GAIN, forma parte del consejo de administración de Osigu, una empresa de tecnología financiera aplicada al sector sanitario con sede en Miami. Nagore cuenta con un máster en Finanzas por la Universidad del CEMA, UCEMA, y con una titulación por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, ambas instituciones argentinas.

Santos Nagore, socio gerente de A.GAIN Capital / Servicio especial

Alejandro Gutiérrez trabaja en el área de gestión de cartera de A.GAIN. En la información corporativa también aparece como asociado de la sucursal española de IDC Management Denmark ApS. Su actividad se centra en el análisis de inversiones y en el seguimiento de las empresas participadas por el fondo. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la realización de procesos de due diligence, la identificación de nuevas oportunidades de inversión, el análisis de potenciales compañías y la colaboración con las empresas que forman parte de la cartera. También participa en el desarrollo de la red de inversores y en iniciativas relacionadas con la captación de capital. Antes de ello también desarrolló actividades en ALPFA, una organización dedicada a impulsar el desarrollo profesional de la comunidad latina en Estados Unidos, donde ejerció funciones de responsabilidad relacionadas con la captación y gestión de miembros. Es graduado en Administración de Empresas, con especialización en Marketing, por la Quinlan School of Business de la Loyola University Chicago.