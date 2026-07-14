El Tenerife pide 200.000 euros por el traspaso de Jesús de Miguel al Real Zaragoza

El CD Tenerife se mantiene inflexible con el traspaso de Jesús de Miguel, el gran objetivo del Real Zaragoza para cerrar la delantera junto a Edu Espiau, ya fichado, y Pau Sans, que regresa de su cesión al KS Cracovia. El club chicharrero quiere hacer valer sus buenos números en Primera RFEF y rentabilizar la inversión realizada en el madrileño hace un año, por lo que no aceptará ninguna oferta por debajo de los 200.000 euros, ni del Real Zaragoza ni de los muchos pretendientes que tiene, como así se desprende de las directrices dadas por la propiedad, tal y como adelantó Manoj Daswani, periodista de El Día, medio del grupo editorial Prensa Ibérica, y Radio Club Tenerife.

El Tenerife mantiene la idea de mejorar su plantilla en su regreso a Segunda División y la intención sigue siendo dar salida a De Miguel, pero bajo dos premisas. La primera, que llegue otro delantero para no vaciar de efectivos en la pretemporada, ya que ahora mismo cuenta con Enric Gallego, Martin Pecar y el mismo De Miguel. Y la segunda, sacar un rendimiento económico por un jugador que ha demostrado ser diferencial en Primera RFEF y no solo con el Tenerife, también en el ascenso del Castellón dos años antes y con el Unionistas de Salamanca, donde estuvo media campaña antes de recalar en Castalia.

La entidad chicharrera pagó hace un año al Castellón 75.000 euros por su fichaje y la misma cantidad por objetivos tras el ascenso, por lo que el coste total fue de 150.000 euros por un ariete que ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en el equipo isleño en la temporada que acaba de finalizar, donde ha compartido ataque con Enric Gallego y ha sido importante en el retorno del cuadro canario a Segunda.

El Real Zaragoza, en un primer momento, era reacio a pagar traspaso por ningún futbolista que no fuese Diego Fuoli, pero la opción del portero zaragozano se cayó por completo con el ascenso del Sabadell y la inflexibilidad del club catalán, que pedía la cláusula de rescisión, de 800.000 euros. De todos modos, con Espiau y Pau Sans ya para la delantera, más Bazdar, aunque saldrá seguro, la operación para firmar a De Miguel se cocina a fuego lento. De hecho, ya adelantó Lalo Arantegui que, mientras sea futbolista del Real Zaragoza, el punta internacional bosnio tendrá que ser uno más de la plantilla y reincoporarse al club hasta que se produzca su marcha.

El Tenerife está aplicando la misma directriz que Lalo Arantegui ha venido defendiendo en las últimas semanas durante sus comparecencias públicas. Es decir, asumir que hay salidas que son necesarias, en el caso del Real Zaragoza las de Adrián Liso y Samed Bazdar, pero hacerse lo más fuerte posible y no regalar a ningún jugador, esperando ofertas que sean satisfactorias para todas las partes.

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El Zaragoza cuenta con la voluntad del jugador, que, según pudo conocer este diario, está a la espera de un acuerdo entre clubs que le daría vía libre para recalar en la capital aragonesa, priorizando la opción de recalar en el club aragonés por encima de otras posibilidades y de otros intereses.