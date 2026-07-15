Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista

Ander Herrera ha firmado su regreso al Real Zaragoza. Tras 16 años fuera de su ciudad natal, el cetnrocampista vuelve al club donde se formó y al que dejó en 2011 rumbo al Athletic Club. Lo hace con una carrera extensa en el fútbol europeo, con etapas en el club vasco, Manchester United, Paris Saint Germain y, más recientemente, Boca Juniors. Su vuelta, negociada por la Dirección Deportiva y Lalo Arantegui, ha sido uno de los culebrones más destacados del club aragonés.

De este modo, su fichaje se ha desbloqueado en los últimos días y el anuncio oficial se espera para este miércoles, justo antes del inicio de la pretemporada. Herrera ya se encuentra en Zaragoza, llegando ayer procedente de Argentina tras cerrar su etapa en Boca Juniors, un viaje que había retrasado por motivos familiares y burocráticos.

Cobrará el salario mínimo de Primera RFEF

El centrocampista pasará las pruebas médicas en la capital aragonesa y firmará por un año, cobrando el salario mínimo de Primera RFEF, lo que demuestra que los emolumentos económicos no han sido un impedimento para su incorporación. A sus casi 37 años el futbolista regresa como puntal deportivo para conseguir el ascenso a Segunda División.

Ander Herrera, en un partido con Boca. / BOCA JUNIORS

Proyecto gastronómico en Zaragoza

Este retorno no solo lo acerca al club de su infancia, sino también a uno de sus proyectos más especiales más queridos: el restaurante Semana Fantástica, ubicado en la calle José María Lacarra de Miguel, 27, en pleno centro de Zaragoza. El establecimiento, especializado en comida casera tradicional, fue fundado por Herrera junto al exportero zaragocista Pablo Alcolea y su amigo Javier Allueva. El local abrió sus puertas el 11 de noviembre y, tras diez meses de actividad, presenta un balance positivo pese a un arranque complicado. "Nos costó los primeros días", reconoce Alcolea que compagina su pasión por la gastronomía junto con su formación en Enfermería.

El nombre del restaurante es un guiño a esa profesión: en Enfermería cuando se acumulan varios turnos seguidos, se disfruta una "semana fantástica" libre. El concepto encajó y se convirtió en la identidad del local. Su propuesta se basa en recetas tradicionales españolas elaboradas de forma casera: croquetas, guisos, boquerones en vinagre y, próximamente, arroces o casquería.

Pablo Alcolea posa en el el bar Semana fantástica, del que es propietario. / RUBÉN RUIZ

Vuelve 15 años después

Semana Fantástica se ha convertido en punto de encuentro para futbolistas, aficionados y vecinos del barrio. No es el único caso de vínculo entre gastronomía y fútbol en Zaragoza: el exjugador Eneko Fernández, ganador de MasterChef, también ha demostrado que la cocina puede ser una segunda vocación para quienes han pasado por el club aragonés.

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El regreso de Ander Herrera a Zaragoza, por tanto, tiene un doble sentido: vuelve el futbolista y vuelve el socio de un restaurante que ha logrado consolidarse entre tantas propuestas alternativas. Quince años después, el zaragozano regresa con la ilusión intacta por seguir demostrando tanto en el césped de La Romareda como en la cocina.