El aterrizaje por todo lo alto de A.GAIN y el Real Zaragoza limpio de los trapos más sucios

En el fútbol no está todo inventado porque la capacidad del ser humano para innovar es consustancial a su propia naturaleza. Pero es un deporte con una biografía tan extensa y con un tronco tan arraigado a sus raíces que determinadas consecuencias siempre responden a las mismas causas. Cerca de dos siglos de historia pesan. En un tiempo tan largo se han construido multitud de códigos y de leyes no escritas.

Cuando a un equipo le sacude una crisis de las dimensiones tan extraordinarias como la que sufrió el Real Zaragoza esta pasada temporada, los efectos siempre son rotundos, del máximo impacto y alcanzan a todos los niveles de las estructuras internas.

La primera sacudida en el club aragonés se llevó por delante a cuatro entrenadores durante el transcurso de la temporada, provocó la destitución del director deportivo en medio del campeonato, la contratación de su relevo con el tren en marcha, la configuración de un nuevo equipo de trabajo en la secretaría técnica primando a los profesionales de la tierra, la salida del director general y el anuncio de una nueva ampliación de capital de 20 millones de euros que, inevitablemente, era el aperitivo de lo que estaba por venir.

Forcén, Nagore, Aitkenhead y Lee, con las obras de la Nueva Romareda de fondo. / TINO GIL / REAL ZARAGOZA

Cuando un club de la historia del Real Zaragoza se sumerge en una catástrofe deportiva como la de esta pasada campaña, las repercusiones salpican a todos y a todo. La más importante, el cambio de propiedad, ya está aquí. Real Z LLC, dueña de la SAD desde 2022, ha alcanzado un acuerdo para la venta del paquete mayoritario a A.GAIN, una plataforma internacional de inversión respaldada por IDC Network.

El terremoto del descenso tuvo su réplica más potente este martes. El Real Zaragoza cambia de manos. Juan Forcén y Jorge Mas se mantienen en el accionariado. Llevan muy estrechamente unidos desde el inicio de esta aventura hace cuatro años. Pero el paquete mayoritario pasa a ser propiedad de A.GAIN a través de su fondo RONDO, que tiene pequeñas participaciones en el Atlético de Madrid o en el Leeds inglés y algo más grandes en el Deportivo Cali de Colombia. Su intención es crear una multipropiedad en el mundo del fútbol y del deporte. Están en el inicio del proceso. El Real Zaragoza es un paso más de su estrategia. Nombres que hasta ahora no eran familiares para la sociedad aragonesa lo empezarán a ser. Richard Lee, Bobby Aitkenhead, Santos Nagore o Alejandro Guitérrez.

El relevo llega solo cuatro años después del último. Eso quiere decir que algo no ha ido bien. En realidad ha ido tan mal que la SAD, el club y el equipo han sufrido una regeneración absoluta. Si todo sigue según lo previsto, del club saldrán Global Tavira y todo lo que le rodea y los inversores estadounidenses asociados a Ares. La renovación del consejo de administración será importante. El Real Zaragoza continúa buscando presidente. El director general está ya seleccionado, solo pendiente de su anuncio.

Con el tiempo comprobaremos dónde quedan las conexiones que han labrado la vida del Real Zaragoza desde la primavera de 2022 hasta el verano de 2026, si desaparecen por completo, si se difuminan o si la chaqueta no cambia demasiado. De momento, la nueva propiedad se ha encontrado ya elegidos al director deportivo (Lalo Arantegui), al entrenador (Ibai Gómez) y a muchos de los fichajes cerrados.

A.GAIN es el nuevo patrón del club. Como todos los fondos buscará la máxima rentabilidad: se encuentra un valor venido a menos pero con un enorme potencial por la historia del equipo, el volumen de su afición, la capacidad de crecimiento del producto y porque la Nueva Romareda será una realidad en un año. Un activo para su uso y explotación de largo recorrido. Es decir, las posibilidades de revalorización son reales, incluso con una deuda todavía alta aunque claramente recortada. A.GAIN tiene ante sí un primer desafío: demostrar que está capacitado para sacar adelante esta empresa, desligarse por completo del pasado más turbio, lavar los trapos sucios, hacerlo de verdad y emprender un nuevo camino. Su camino, no el de nadie más. Para que todo sea diferente. Para que nada vuelva a ser como hasta ahora. Again.