¿Cómo entienden el fútbol los nuevos dueños del Real Zaragoza? Esta es la filosofía de A.GAIN: "Un inversor no debe borrar la historia del club"

Muy poco se conoce de A.GAIN y de su filosofía. El grupo inversor que ha adquirido la gran mayoría accionarial del Real Zaragoza es un desconocido para el gran público, así que no es facil augurar hacia dónde se encamina el futuro del club blanquillo ahora que está quizá en el peor momento de su historia.

Algunas píldoras se pueden extraer de la propia página web de la sociedad y también de un podcast del canal One Trillion en el que, durante una hora, Richard Lee, el principal responsable de estrategia de inversión y gestión de A.GAIN, expone cuál es su visión sobre el mundo del fútbol. Su tesis principal es que un club no debe gestionarse solamente como un equipo que juega partidos, sino como una institución con vistas al largo plazo largo plazo formada por el primer equipo, la cantera, las finanzas, las personas, la afición, la infraestructura, la marca y la comunidad.

Lee considera inevitable que el fútbol se haya convertido en una industria global y en una clase de activo atractiva para inversores institucionales. Los clubs generan valor mediante derechos audiovisuales, patrocinio, venta de entradas, jugadores, instalaciones, marca y expansión internacional. Sin embargo, su planteamiento no consiste simplemente en comprar barato y vender caro. Habla de creación de valor, inversión y reinversión: mejorar la institución para que con el tiempo aumente su valor deportivo, económico y social. La pasión del aficionado no es un obstáculo empresarial; es precisamente uno de los activos que hacen especial y valioso a un club. Por eso, "un inversor no debería llegar para borrar la historia del club, cambiar arbitrariamente sus símbolos o imponer un modelo ajeno. Debe potenciar lo que ya existe: tradición, colores, escudo, conexión territorial y sentido de pertenencia".

Uno de sus principios más contundentes es que no puede existir éxito deportivo sostenido sin estabilidad financiera. Un club desordenado económicamente acaba tomando malas decisiones deportivas: ficha por urgencia, vende jugadores en condiciones desfavorables, no paga puntualmente, pierde credibilidad y trabaja sin planificación. Según Lee, antes de prometer grandes incorporaciones es necesario estabilizar las obligaciones, profesionalizar los presupuestos y asegurar que la institución puede sostener sus decisiones.

Diferenciación

Lee diferencia claramente entre propiedad, dirección institucional y gestión deportiva. La propiedad y el consejo deben definir la visión, establecer controles, aportar capital, información, tecnología y recursos. Pero no deberían sustituir al entrenador ni interferir constantemente en las decisiones técnicas. El entrenador necesita autonomía dentro de una estructura profesional. Es una filosofía contraria al modelo del propietario impulsivo que ficha jugadores por gusto personal, cambia de entrenador después de dos derrotas o gestiona el club siguiendo las reacciones de las redes sociales. "Optamos por un modelo menos presidencialista, con una junta donde tenemos expertos y comités de fútbol, fundación, administrativo o de hinchas", comenta Lee.

El nuevo gestor zaragocista entiende la cantera como uno de los pilares fundamentales para construir un club sostenible, competitivo y conectado con su identidad. Su visión va más allá de formar jugadores para el primer equipo: considera que la academia debe desarrollar talento deportivo, inculcar disciplina y valores, reforzar el vínculo con la comunidad y generar activos que permitan al club crecer y reinvertir (un mensaje que recuerda al primero que lanzó Jorge Mas y que luego solo han sido palabras) En este modelo, los canteranos reducen la dependencia de grandes fichajes, aportan continuidad al estilo de juego y, cuando son traspasados, pueden financiar nuevas inversiones en formación, instalaciones y estructura deportiva. "La cantera es lo más importante del club. Debemos devolver a la sociedad mejores personas", explica.

A.GAIN llega a un club como el Real Zaragoza que está construyendo la nueva Romareda como el buque insignia de su proyecto. Pues Richard Lee concibe el estadio y las instalaciones deportivas como activos estratégicos que deben estar al servicio tanto del rendimiento del equipo como de la sostenibilidad económica del club. En su visión, el campo de fútbol no debe limitarse a acoger partidos, sino convertirse en el centro de un ecosistema que integre zonas de entrenamiento, cantera, medicina y recuperación deportiva, espacios comerciales, hospitalidad y actividades para los aficionados. Una infraestructura moderna y bien aprovechada permite mejorar las condiciones de trabajo de jugadores y técnicos, reforzar la experiencia del público y generar ingresos recurrentes durante todo el año, reduciendo así la dependencia de los resultados deportivos y de la venta de futbolistas.