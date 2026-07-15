Fin a la etapa de Mariano Aguilar en el Real Zaragoza: el vuelco en el consejo de administración será casi total
Del actual organigrama saldrán más de la mitad, incluido el hombre fuerte de Gil Marín y uno de los grandes poderes en la sombra, manteniéndose Jorge Mas y Juan Forcén, con la duda de Pérez Ayo
Desde este mismo martes, la gestión accionarial y deportiva del Real Zaragoza recae en el grupo inversor A.GAIN respaldado por IDC Network. Y el cambio en la titularidad de la SAD también va a implicar que haya un vuelco casi total en el consejo de administración de la entidad.
Ahora mismo, A.GAIN se ha hecho con el 75% de la masa accionarial del Real Zaragoza, mientras que el empresario aragonés Juan Forcén mantiene el 25%, si bien una vez se termine todo el proceso, los nuevos propietarios controlarán el 60% de los títulos, mientras que entre Forcén y Jorge Mas mantendrán el 40%. Ambos, tanto el aragonés como el cubano, seguirán con el compromiso que adquirieron con el descenso de aumentar su participación en el Real Zaragoza.
La entrada de A.GAIN implica que salga Global Tavira, que era la sociedad mayoritaria de Real Z LLC, con Pablo Jiménez de Parga como principal accionista, con un 88% de los títulos. Jiménez de Parga, con muchos vínculos con Gil Marín y el Atlético de Madrid, tenía como consejero a Mariano Aguilar, hombre fuerte en decisiones institucionales y deportivas del Real Zaragoza y uno de los grandes señalados por la afición como culpable de la crisis del club pese a que siempre, desde la entidad, se ha recalcado que su poder no era tan grande como se cree.
Aguilar ha sido el hombre fuerte de la propiedad en la toma de decisiones, pero siempre a la sombra, sin dar la cara más allá de presencias en el palco. Y al final de la pasada temporada, con el descenso a punto de consumarse, ni eso. De hecho, el casting para la dirección general, antes de la venta del club, lo estaba llevando él. Su figura siempre ha sido poderosa. Demasiado, de hecho.
La idea es celebrar una junta extraordinaria de accionistas en octubre, adelantando la ordinaria de diciembre, para terminar de cerrar las salidas y los nombramientos, por lo que, si nada cambia, en esa fecha se cerrará la salida definitiva de Aguilar de forma oficial. Oficiosa, ya mismo.
Pilar Gil, Cristina Llop y Lawrence Cook
Pero no será el único en salir. El 12% restante de Global Tavira era de Joseph Oughourlian, dueño de Prisa, de Amber Capital y del RC Lens, y su representante en el consejo era Pilar Gil, quien sustituyó a Gustavo Serpa. Además, Cristina Llop también es letrada de Écija Abogados, cuyo dueño es el propio Pablo Jiménez de Parga. Todos ellos pertenecen al grupo inversor saliente, por lo que abandonarán el consejo.
Por su parte, Lawrence Cook, que ha mantenido un perfil muy bajo en estos cuatro años, estaba de la mano de James Carpenter, que controlaba el 8,3% del club a través de la sociedad Riverside Real Zaragoza LLC.
Tanto Jorge Mas, en calidad de presidente (de momento, porque la idea es que haya un representante más arraigado y que sea cara más visible), como Juan Forcén, como consejero, seguirán siendo accionistas del Real Zaragoza y además, pese al cambio de propiedad, incrementan su peso en el club y además en junio acudieron a la sexta ampliación de capital desde el 2022.
Aunque ha tenido más visibilidad el empresario de origen cubano en calidad de presidente pese a sus pocas visitas a la ciudad y su falta de apego, en realidad controlaba "solo", entre comillas, el 25% de la propiedad a través de Real Ventures, que estaba participada al 50% por Jorge Mas y Mark Affolter. Este último sale del club, igual que Jim Miller y James Carpenter.
Y el último integrante de los siete del consejo de administración actual es Guzmán Pérez Ayo, abogado y abonado del Real Zaragoza, quien en principio podía seguir pero tampoco está descartado que no lo haga. Es el que más en duda está. Es un letrado de la máxima confianza de Juan Forcén y lleva desde el pasado mes de diciembre en el club, cuando sustituyó a Emilio Cruz, también muy vinculado a Gil Marín y al Atlético de Madrid.
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