Primera palabras de Richard Lee, socio director del nuevo fondo del Real Zaragoza: "El Real Zaragoza nunca se rinde"
"Con mucha emoción y responsabilidad asumimos este reto ¡A defender el León!", prosigue el tweet del economista
Richard Lee, socio director de IDC Network, el fondo que se ha hecho con el 60 % del accionariado del Real Zaragoza, ha dedicado unas palabras a la afición zaragocista: "El Real Zaragoza nunca se rinde… con mucha emoción y responsabilidad asumimos este reto ¡A defender al León!", ha escrito el economista como respuesta al anuncio oficial del club.
Además, el guatemalteco reposteó la publicación en la que se hacía oficial el fichaje de Ander Herrera. Lee junto a Bobby Aitkenhead, Santos Nagore y Alejandro Gutiérrez forman el equipo de RONDO, el "brazo deportivo" del fondo A.GAIN (dentro de IDC Network), que también cuenta con participación el Deportivo Cali, Leeds Unites y Atlético de Madrid.
A.GAIN se hizo con el 75% de las acciones del Real Zaragoza ahora, mientras que el restante 25% las mantiene Juan Forcén, que era lo que ya poseía tras acudir a la sexta ampliación de capital llevada a cabo por Real Z LLC desde su llegada en 2022. Un porcentaje muy pequeño por las sucesivas ampliaciones las mantienen los pequeños accionistas.
Después, el Real Zaragoza llevará a cabo una ampliación de capital y el reparto quedará en un 60% para los nuevos inversores y entre Jorge Mas y Juan Forcén, los únicos que se mantienen de la anterior propiedad, se quedarán con el 40%. Además, habrá una junta extraordinaria, prevista en principio para octubre.
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