Las primeras palabras de Ander Herrera tras su vuelta al Real Zaragoza: "Es el momento de dar un paso al frente la gente que queremos al club"

Tras la polémica por su regreso al Real Zaragoza, hay muchas ganas de escuchar a Ander Herrera. A falta de confirmarse la fecha de su presentación, ha sido el propio club blanquillo el que, a través de un vídeo, ha facilitado las primeras palabras del canterano después de hacerse oficial su vuelta a casa.

"Es una felicidad muy grande volver a mi casa, volver al club del que del que salí, en el que me formé, con el que estoy tan agradecido, si he tenido la carrera que he tenido, yo he sido el jugador que he sido ha sido en gran parte por el Zaragoza", comienza Herrera. "Es un momento histórico complica, lo sé, pero también es el momento de dar un paso al frente a la gente que queremos al club", añade.

Ander continúa hablando de sus inicios. "Queda el mismo apasionado del fútbol, el mismo futbolista.La misma persona, yo creo que agradece o que está muy orgulloso de sus raíces, de dónde ha salido, y de quién es", comenta. Aunque el jugador que se fue es muy diferente del que vuelve: "Un futbolista cuando va evolucionando, cuando va creciendo, cuando va madurando, cuando se va haciendo más mayor, más viejito como mi caso, gana en muchas cosas, toma de decisiones, experiencia en en en afrontar situaciones que ya te han sucedido durante tu carrera y las las encaras de una manera diferente y el aprendizaje que te ha dado todos esos años, el cometer errores, cómo salir de esos errores, el saber también que el éxito es efímero".

El canterano habla también de Ibai Gómez: " Ahora voy a tener de entrenador al que además de técnico y entrenador mío va a ser un amigo mío, alguien que hemos compartido vestuario y también voy a tener la oportunidad de aprender mucho de él. Así que, hasta el día que me retire, soy una esponja, estoy dispuesto a aprender, yo quiero que el día que se acabe esta maravillosa aventura que es ser futbolista profesional, poder decir que que he intentado aprender de cada momento, de cada compañero, de cada entrenador, de cada circunstancia y de cada situación", expone.

Dispuesto a todo

¿Qué puede aportar el actual Ander al Real Zaragoza? "Me voy a poner al servicio de cada uno de mis compañeros y al servicio de los empleados que tiene el club. Yo creo que los éxitos colectivos en el fútbol es imposible que sean única y exclusivamente de uno, de dos o de tres, esto es parte de todos. El día que subamos a Segunda División, si Dios quiere, habrá sido porque todos hemos puesto nuestro nuestro granito de arena. Obviamente, desde mi experiencia y desde la carrera que he tenido, yo creo que puedo ayudar a los chicos más jóvenes a afrontar las situaciones de una manera más más llevadera", explica.

Sobre su papel, Herrera asegura que "soy una persona que no cree en los egos en el fútbol, para mí no habría nada más bonito que subir a Segunda Sivisión y me da igual quién meta el gol del ascenso. Ya se lo he dicho a Ibai que si me tiene que llevar en autobús antequera y no ponerme ni un minuto, que lo haga, que yo lo que quiero es que el Zaragoza gane. Vamos a dar un paso adelante, vamos a dejar de hablar del pasado, vamos a dejar de hablar de lo que ha pasado estos años, vamos a dejar de pensar negativamente. Yo soy una persona que también cree en la positividad de la gente, la energía, en que la gente positiva y la gente con energía positiva va a ayudar a que todo fluya.Vamos a ser conscientes de que estamos en Primera Federación, ponernos a la altura de la categoría y ponernos el mono de trabajo, que no va a ser fácil.

Aunque fuera del campo, Herrera también tiene mucho que decir. "He estado en contacto continuo con con la dirección deportiva, que además son mis amigos, antes de estar todos en esta aventura tan bonita y confianza plena en ellos, ya lo han demostrado en sus en sus experiencias previas a esta, son gente de éxito, gente que le ha ido bien. Yo además de futbolista soy muy futbolero, así que seguro que si me piden opinión de de cualquier jugador o de cualquier situación, voy a estar encantado de ayudarles. Estoy abierto para ayudar, para sumar todo lo que yo pueda y ponerlo al servicio del club, de mis compañeros, de la dirección deportiva y del entrenador" ,asegura el nuevo jugador del Real Zaragoza