El Real Zaragoza no contempla pagar los 200.000 euros que pide el Tenerife por Jesús de Miguel

El Real Zaragoza no contempla pagar los 200.000 euros que pide el Tenerife por el traspaso de Jesús de Miguel. El club aragonés considera que el precio solicitado por la entidad chicharrera está fuera de mercado para un club de Primera RFEF y no está dispuesto a llegar a esas cifras.

De todos modos, el Real Zaragoza no descarta todavía la llegada de De Miguel, que sigue siendo un objetivo prioritario para el ataque tras ser muy importante en el ascenso tanto del Tenerife esta pasada campaña como en 2024 con el Castellón, donde además jugó en Segunda.

Para la punta del ataque ya tiene a Edu Espiau y a Pau Sans, además de Bazdar hasta que se concrete su salida, por lo que el delantero que cierre esa posición puede esperar. Los tiempos de mercado y la premura que ha tenido la dirección deportiva en los fichajes invitan a tener paciencia y aguardar para conseguir mejores condiciones.

Como ya contó este diario, la operación de Jesús de Miguel se cocina a fuego muy lento. El deseo del Tenerife es el de dar salida al punta, pero solo lo hará cuando firme a otro delantero que acompañe a Enric Gallego y al fichado Martin Pecar.

Y además, el club chicharrero quiere recuperar la inversión realizada en el ariete hace un año, cuando pagó 75.000 euros de traspaso y luego otros 75.000 euros de bonus por el ascenso, 150.000 euros en total. Esa fórmula o una similar sí que le encajaría más al Real Zaragoza, pero no un desembolso de 200.000 euros este verano.

De hecho, el Real Zaragoza solo se planteaba pagar dinero este verano por el portero Diego Fuoli, que fue la primera opción para la portería, pero el ascenso del Sabadell a Segunda, el aumento de su cláusula de rescisión a 800.000 euros y la inflexibilidad del club catalán, sumado a su enfado por las formas de proceder del Real Zaragoza, como dijo su director deportivo abiertamente en una rueda de prensa, hicieron que esa operación se cayera y que el objetivo se moviera hacia Sem Westerveld, que llegó libre.

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En principio, abonar dinero por Jesús de Miguel no entraba en los planes, pero conforme avance el mercado, en función también de otras opciones que maneje el Real Zaragoza, sí que se plantearía pagar traspaso, pero sin llegar a lo que demanda el Tenerife, que quiere hacer valer el buen año realizado por el jugador y el fuerte interés de varios pretendientes para sacar el máximo rédito económico posible.