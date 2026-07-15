Samed Bazdar y Peter Ademo no estarán en el comienzo de la pretemporada del Real Zaragoza

Samed Bazdar, como adelantó este diario y después confirmó el club, no estará este jueves en Zaragoza en el inicio de la pretemporada del conjunto aragonés. El internacional bosnio se encuentra de vacaciones en Novi Pazar, su ciudad natal, en Serbia, tras haber caído eliminado del Mundial el pasado 2 de julio frente a Estados Unidos, anfitrión de la cita.

El jugador tiene permiso del club para ausentarse en el comienzo del trabajo al haber terminado la temporada tan tarde, algo habitual entre los internacionales, y según el club regresará el día 23 de julio. No estará en las pruebas médicas y físicas que tendrán lugar entre este jueves y viernes, ni el lunes, día en el que el Real Zaragoza comenzará el trabajo sobre el césped con Ibai Gómez al frente.

Bazdar es una de las dos salidas seguras que quedan de aquí al final del mercado, tal y como anunció Lalo Arantegui en la última rueda de prensa que ofreció. Tanto el internacional por Bosnia como Adrián Liso, por su caché y su mercado, están abocados a una salida, pero lo que ha repetido por activa y por pasiva el director deportivo del Real Zaragoza es que no va a regalar a ningún jugador y que, mientras están en el club, se tendrán que incorporar a la pretemporada con normalidad. Liso sí que estará, pero Bazdar por el momento no por el Mundial. Tampoco estará Peter Ademo, que ultima unos trámites burocráticos antes de su llegada a la capital aragonesa.

El club aragonés ya ha rechazado dos ofertas por el delantero en este mercado de verano. Una de ellas era del Sturm Graz austriaco y era sin pago por el préstamo y una opción de compra de alrededor de un millón de euros y voluntaria. El Real Zaragoza abonó en total 3 millones de euros al Partizan de Belgrado por su pase, en dos pagos, y desea al menos recuperar la inversión realizada en él o acercarse mucho a esos números.

La idea principal es firmar un traspaso, aunque el club, que está en una posición de fuerza inferior por estar en Primera RFEF y por la necesidad de darle salida, también está dispuesto a aceptar una cesión con opción de compra obligatoria o con unos objetivos muy fáciles de cumplir.

Bazdar disputó media hora ante Canadá en el debut de su selección en el Mundial y ya no volvió a jugar más, ni ante Suiza, ni contra Catar ni en la eliminación ante el combinado estadounidense. Sin embargo, su sola presencia en el torneo más importante a nivel mundial ya revaloriza su caché y ese valor de mercado y su salario, ligeramente más elevado que las coordenadas máximas que está empleando el Zaragoza en sus ofertas en Primera RFEF.

Manolache y Monzón

Salvo por la ausencia de Bazdar y Ademo, todos los jugadores que el Real Zaragoza tiene en nómina comenzarán este jueves la pretemporada con las pruebas médicas y físicas y también habrá dos futbolistas del filial que estarán en el verano con dinámica de primer equipo.

Son Marcos Manolache, portero del Deportivo Aragón en el que el Real Zaragoza tiene muchas esperanzas puestas y que tendrá el rol de tercer guardameta junto a Westerveld y Peña; y Diego Monzón, centrocampista internacional con las categorías inferiores de Ecuador al que también desde el club le tienen mucha fe y que recientemente renovó hasta 2029. Ambos son de la generación del 2008.

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De todos modos, no significa que vayan a ser los únicos que se ejerciten con el primer equipo. La próxima semana, en función de las necesidades de Ibai Gómez, podrían entrenar Vadillo, Tobajas, Jorge Franco o Ratón, los primeros espadas del filial, e incluso podrían acudir a la concentración de Boltaña, que comienza el domingo 26 de julio y que culminará el 1 de agosto con un amistoso contra la UD Barbastro de Iván Martínez en la localidad oscense.