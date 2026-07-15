El Yamiq ficha por el Eyüpspor de la Superliga Turca

Ya es oficial. Jawad El Yamiq es nuevo jugador del Eyüpspor, equipo de la Superliga Turca. El central llegó el lunes a Eyüp, localidad próxima a Estambul, y este martes ha firmado su nuevo contrato. El club turco lo ha hecho oficial la incorporación del marroquí en su cuenta oficial de X: "¡Bienvenido, Jawad El Yamiq! Nuestro equipo ha firmado un contrato con el jugador. Le deseamos un carrera llena de éxitos con nuestra camiseta morada y amarilla y le damos la bienvenida a nuestra comunidad".

El defensa marroquí, de 34 años, jugó en el Zaragoza cedido por el Genoa en la 19-20, con un gran rendimiento, y en enero pasado, en una operación que contó con la intermediación de Lalo Arantegui, entonces todavía agente de jugadores, regresó al equipo blanquillo, mostrando un nivel más bajo, tras rescindir en el Al-Najma saudí en el último día de la ventana invernal de fichajes, el 2 de febrero.

El internacional, que se quedó al final fuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, disputó doce partidos en esta segunda etapa, estrenándose ante el Eibar, con un gol marcado en la portería rival y otro en la propia, además de una expulsión y se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular en el isquio. En los 12 que jugó, todos de titular, estuvo a años luz del central que demostró en su primera llegada al Real Zaragoza, equipo en el que en total ha disputado 24 partidos.