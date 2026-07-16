Ander Herrera: “No es un paso más para mí, se cumple un sueño, el Real Zaragoza es un proyecto de vida”

El momento que tanto esperó Ander Herrera desde que en 2011 se marchó del Real Zaragoza traspasado al Athletic ha llegado, tras labrarse después una carrera espectacular que incluyó el United, el PSG y Boca Junios, la internacionalidad absoluta y unos 600 partidos oficiales (588) a sus 36 años (en agosto cumple 37), y el centrocampista no pudo evitar emocionarse en su presentación, donde recalcó la importancia que tiene regresar para él.

“No es un paso más sino un proyecto de vida, quiero volver a disfrutar del Zaragoza que todos conocemos”, aseguró el jugador, criado en la cantera, desde alevines y que aseguró que regresa sin cobrar un euro. “Vengo gratis, Lalo me dijo que un salario tenía que tener (el mínimo de la categoría, de Primera RFEF) y hemos buscado una fórmula que es a través de una fundación. Volver no entiende de contratos, entiende de ilusión, proyecto y cariño".

"No vuelvo en la situación que los zaragocistas queremos. La ilusión es máxima. Siendo prudentes, ojalá en 10 o 15 años poder pelear por lo que merece, por lo que ha luchado, que es ganar títulos. No habría mayor satisfacción que eso"

"Desde que me fui he repetido en muchas ocasiones que el Real Zaragoza es el club del que soy aficionado y que volvería a vestir la camiseta, dando igual la categoría. Se cumple un sueño al poder disfrutar del Real Zaragoza de nuevo aunque no en la situación que los zaragocistas queremos. La ilusión es máxima. Siendo prudentes, ojalá en 10 o 15 años poder pelear por lo que merece, que es ganar títulos. No habría mayor satisfacción que eso. No habría mayor título que ese a nivel personal", arrancó Ander en su comparenecia.

"Significa mucho para mí estar. Estoy muy agradecido con Lalo porque el primer día que os hicieron oficiales me llamasteis (Lalo y Fran Gracia). Así se convence a las personas, así se toca la fibra. Al salir de Boca lo hizo Juan en nombre de Mas. Después, Ibai. Así se ilusiona a las personas"

Lo primero que se le preguntó al futbolista es si este regreso significaba quitarse la espina de lo vivido en 2024, cuando su vuelta no se dio al no sentir el cariño necesario entonces de la propiedad, Real Z LLC, para esa vuelta, pese a la insistencia de Víctor Fernández en ese regreso, que tenía la bendición deportiva para ello. "Significa mucho para mí estar. Estoy muy agradecido con Lalo porque el primer día que os hicieron oficiales me llamásteis Fran (Gracia, secretario técnico) y tú para formar parte de esto. Así se convence a las personas, así se toca la fibra. Cuando dejé Boca fue Juan (Forcén) en nombre suyo y de Mas. Después Ibai, con el que hablo todos los días porque es amigo. Así se convence y se ilusiona a las personas”, reiteró. No explicó lo sucedido en 2024, pero dejó claras las diferencias con lo que ha vivido ahora.

"Las lesiones son inherentes a la vida del futbolista. Yo me cuido al máximo y estoy convencido de que voy a aportar mucho en el campo, estoy disponible para aportar de la manera que sea"

No cree Ander, que su llegada suponga una división de opiniones en cuanto a su persona tras ese frustrado regreso, cuando renovó por el Athletic, porque “he estado en grandes clubs, sin ir más lejos el último Boca, muy pasional.y es imposible el consenso total, pero el cariño de la gente siempre lo he sentido y está muy presente. Es parte del fútbol y me lo tomo como parte de mi profesión. Siempre he sentido cariño y respeto hacia mí", dijo el centrocampista, al que le han perseguido las lesiones en estos últimos años, muchas de ellas musculares, hasta 6 ha tenido en Boca en enero de 2025. “Son inherentes a la vida del futbolista. Yo me cuido al máximo y estoy convencido de que voy a aportar mucho en el campo, estoy disponible para aportar de la manera que sea. Si tengo que meterme 8 horas de autobús e ir a Torremolinos o Antequera por ejemplo y no jugar, que Ibai lo haga. Quiero ayudar a los chicos más jóvenes para crecer. Es parte del fútbol. Yo pongo todo lo que está en mi alcance para estar al máximo posible".

Su permanencia posterior

Así que el jugador nacido en Bilbao pero aragonés por los cuatro costados y zaragocista de cuna firma de momento por un año y después ya se verá, aunque su llegada es una decisión estratégica a medio y largo plazo: "Ahora soy futbolista e insisto en esto. Mi dedicación está en ello, pero he intentado formar parte del Zaragoza cuando no he estado aquí y el futuro dirá. El Real Zaragoza es mi vida, he visto éxitos, he llorado en Montjuic, he disfrutado de ser futbolista y el Zaragoza no es un club más para mí, pero el tiempo dirá. De momento todo mi foco y energía están en entrenar y ganar el primer partido", afirmó el jugador que ern muchas ocasiones ha dejado caer que su futuro bien puede estar de entrenador y que indicó que nadie en su entorno le había intentado convencer de no volver. De hecho, en 2019 y 2021 ya intentó regresar al club como accionista junto a César Sánchez. Así, si solo cumple esa temporada no podría volver a jugar en La Romareda, donde el equipo regresará en la 27-28. "Una de las cosas de volver era jugar en nuestra Romareda. Hay que pensar en el Nástic de Tarragona y ya se verá".

“El objetivo del Real Zaragoza es el ascenso, tengo responsabilidad toda la del mundo, es máxima, como el resto de mis compañeros. El respeto a la categoría, también. En Primera RFEF hay mucho talento y vamos a ser el rival a batir"

Insistió en eso, en pensar solo en el primer partido de la temporada, aunque “el objetivo del Real Zaragoza es el ascenso”, y tiene claro que para lograrlo hay que ser muy conscientes de la realidad que vive el equipo, porque “tengo responsabilidad toda la del mundo, es máxima, como el resto de mis compañeros. El respeto a la categoría, también. En Primera RFEF hay mucho talento y la manera de afrontar la categoría es respetando a los contrarios y esperando lo mejor de ellos. El Real Zaragoza va a ser el rival a batir, como antes el Málaga o el Deportivo, y para los jugadores será una oportunidad de dejarse ver contra el Real Zaragoza”, explicó.

Mirar al pasado suma muy poco

"Los compañeros de viaje me ilusionan mucho, con la parcela deportiva, los jugadores de aquí, Francho, Liso, Barrachina, Terrer, Pinilla, Saidu... y una nueva propiedad que quiere identidad, arraigo y poner recursos para nosotros. Más allá del capital está su prestigio. Los ingredientes son buenos e ilusionantes, pero la pelotita tiene que entrar y hay que trabajar para que así sea"

No quiso mirar mucho en el pasado, de los porqués que han llevado esta situación, con el equipo en su peor momento de la historia, porque "somos todos los zaragocistas los que hemos sufrido durante muchos años. Primero por haberlo tenido muy cerca de volver a Primera y ahora con la Primera RFEF. Darle vueltas a lo que ha pasado suma poco, prefiero centrarme en lo que ahora podemos aportar. Los compañeros de viaje me ilusionan mucho, con la parcela deportiva, los jugadores de aquí, Francho, Liso, Barrachina, Terrer, Pinilla, Saidu... y una nueva propiedad que quiere identidad, arraigo y poner recursos para nosotros. Más allá del capital está su prestigio. Los ingredientes son buenos e ilusionantes, pero la pelotita tiene que entrar y hay que trabajar para que así sea", abogó Ander, que se reencuentra con Ibai Gómez, que fue su compañero en el Athletic y un amigo y que ahora serán entrenador y jugador: "Más que una influencia en mi llegada ha sido una suerte que esté. Mi llegada no va unida a categorías ni contratos. Vuelvo porque el Real Zaragoza es el club que sentimentalmente me llena, pero me siento un afortunado por ir en el barco con gente como Ibai. Su forma de entender el fútbol, de cómo jugar, va ligada a la historia del Real Zaragoza".

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La visión de Lalo

Lalo Arantegui: “Sé que en el corazón de Ander este día lo esperaba desde hace tiempo. Su predisposición fue máxima desde el primer momento. Su presencia es una ayuda enorme y a largo plazo será una prolongación de la idea de la nueva propiedad, con gente de la casa y sus enseñanzas serán muy importantes en el corto, medio y largo plazo"

Mientras, Lalo Arantegui, en su presentación de Ander y tras dar las gracias a los nuevos propietarios dejó claras las claves de la llegada del futbolista: “Sé que en el corazón de Ander este día lo esperaba desde hace tiempo. Su predisposición fue máxima desde el primer momento. Ha tenido una importancia en clubs de nivel internacional y viene de una manera gratuita además. Su presencia es una ayuda enorme y a largo plazo será una prolongación de la idea de la nueva propiedad, con gente de la casa y sus enseñanzas serán muy importantes en el corto, medio y largo plazo. Estoy muy contento a nivel personal e institucional", espetó el director deportivo sobre la llegada de Ander Herrera, que regresa a casa, 15 años después.