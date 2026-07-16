El estrepitoso fracaso de Real Z LLC y el futuro del Real Zaragoza en las manos de A.GAIN

Cuando aparecieron por la ciudad en la primavera de 2022, el Real Zaragoza necesitaba un cambio drástico. El proyecto de la Fundación 2032 estaba totalmente agotado después de ocho años en los que hubo buenos intentos, con tres playoffs incluidos, temporadas sobresalientes y otras lamentables. La supervivencia económica de la SAD quedó garantizada por la seriedad de la gestión, apoyada en la venta de los mejores jugadores de la Ciudad Deportiva. Una política que sirvió para reducir poco a poco la astronómica deuda heredada de la terrible etapa de Agapito Iglesias y para mantener el club a salvo. Como contrapunto, las plantillas se fueron descapitalizando por la pérdida de los activos principales de la cantera.

En mayo de 2022, el Real Zaragoza acabó en manos de un grupo de inversión internacional, con una combinación de empresarios de éxito, liderados accionarialmente por el centro de poder de Madrid, representantes de fondos de inversión de la más alta alcurnia y un hombre de negocios aragonés de referencia en la ciudad en este momento de la historia. Mucho dinero en las carteras, que es lo que estaba empezando a escasear, y glamour abundante.

Todo parecía indicar que aquello era el primer paso para hacer un Real Zaragoza grande otra vez. Sin embargo, lo que ha ocurrido ha sido justo todo lo contrario. El equipo aragonés está hundido en el peor fango de toda su historia, en una categoría impropia tras un descenso de Segunda a Primera RFEF.

Ander Herrera habla con Santos Nagore y Bobby Aitkenhead en la Ciudad Deportiva. / TINO GIL / REAL ZARAGOZA

El despliegue económico de Real Z LLC, que así se llamó este grupo heterogéneo de inversores, no ha servido para nada. Las continuas ampliaciones de capital han reducido la deuda y han mantenido a la SAD con la salud económica a buen recaudo. Solo ha habido un episodio llamativo: la tardanza en abonar las nóminas de este mayo a los futbolistas.

El dinero no ha traído la felicidad, sino el momento más deprimente de la historia del club. Todo como consecuencia de una gestión deportiva terrorífica, con una dilapidación de dinero constante con pésimas elecciones de los profesionales más importantes en el mundo del fútbol: los directores deportivos, los entrenadores y los jugadores. A ello se unió la creciente desatención de la propiedad hacia el día a día del Real Zaragoza y un pasotismo sorprendente que terminaron por convertir a los dueños del club en personas lejanas y con un nulo aprecio social. El papelón de Jorge Mas, en la figura de presidente, ha sido tremendo. Ahora, A.GAIN está obligado a sustituir esa figura.

Con Real Z LLC todo comenzó a lo grande. Sin embargo, ha terminado en un fracaso estrepitoso. Algo que no ha evitado la continuidad en el proyecto de Juan Forcén, el eterno superviviente, y del propio Mas. El siguiente capítulo de la historia se escribirá ya de la mano de A.GAIN, que debe tener autonomía absoluta para construir su camino, sin la influencia de quienes han llevado al club a este punto tan negro de su historia. Como con cada propiedad, que ya van cinco en lo que va de siglo, sus jueces serán sus actos, su gestión, sus compañías y sus resultados. El presente del Real Zaragoza es el que es. Si lo hacen bien, el futuro les espera con los brazos abiertos.