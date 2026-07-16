¿Quién es Guido Baroli, el nuevo director del Real Zaragoza?: De River Plate y Real Madrid a La Romareda

La búsqueda del Real Zaragoza de un nuevo director general ha concluido. La entidad blanquilla ha hecho oficial este jueves el nombramiento de Guido Baroli en la puesta de largo del fondo inversor A.GAIN en el Ibercaja Estadio. Guido Baroli (Buenos Aires, 1987) es un ejecutivo especializado en la gestión integral de organizaciones deportivas. A sus 39 años, ya cuenta con experiencia en la dirección general del Defensa y Justicia de Argentina, en el desarrollo comercial en River Plate y en la sección de marketing del Real Madrid de baloncesto.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica Argentina en 2010, en seguida orientó su perfil profesional hacia las organizaciones deportivas con el Máster en Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid, en colaboración con la Universidad Europea. Ser uno de los tres mejores de la promoción le valió para trabajar durante tres meses en la sección de Marketing del Real Madrid, donde se encargó de la campaña de activación de la Final Four de la Euroliga de 2014.

Al año siguiente, volvió a su Argentina natal de la mano de River Plate. Allí fue jefe comercial de la entidad rioplatense, donde participó en el diseño de la estrategia de patrocinio, la creación de nuevas líneas de ingresos y la gestión de los principales activos comerciales del estadio. Experiencia que desde luego será interesante para la nueva propiedad para explotar las posibilidades económicas del Ibercaja Romareda.

Liderazgo en el Defensa y Justicia

Pero sin duda, su obra magna fue la dirección general del Defensa y Justicia, donde lideró el proceso de profesionalización y crecimiento institucional del club. Durante más de cuatro años, estuvo a cargo de la planificación deportiva, financiera y operativa. Entre sus funciones destacan la elaboración y el control presupuestario, la política de incorporación y venta de jugadores y la coordinación de un equipo de más de 100 profesionales.

Durante su gestión a partir de 2018, logró dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021 para un club que históricamente, hasta 2014, había militado en la Primera Nacional (la Segunda División Argentina). Además, Baroli impulsó el desarrollo de un nuevo centro de formación para el fútbol base con una inversión aproximada de seis millones de dólares. Este hecho también ha podido ser determinante para su elección teniendo en cuenta la academia prometida por Jorge Mas y el mal estado de la Ciudad Deportiva.

Entretanto, obtuvo el Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Buenos Aires. Al que se ha sumado a posteriori la titulación de director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol y el Diploma in Club Management de la FIFA en los últimos años. Desde hace tres, vive en España.

Baroli combina experiencia y formación en áreas que resultan de bastante interés para la nueva propiedad del Real Zaragoza: control y optimización presupuestaria, activo en la política de incorporación y venta de jugadores buscando su revalorización, gestión de activos del estadio y de infraestructuras. Solo el tiempo dirá si es el hombre correcto para que el León se reponga del golpe más duro de su historia y vuelva a rugir con la fuerza que tan solo recuerdan los ecos del pasado o si por el contrario será un nombre más en la lista de directores generales junto a Fernando López, Raúl Sanllehí, Luis Carlos Cuartero y compañía.