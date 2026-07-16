Guido Baroli será el nuevo director general del Real Zaragoza

Guido Baroli será el director general del Real Zaragoza. A.GAIN, nuevo máximo accionista del club aragonés, se presenta a las 10.00 horas ante la afición zaragocista en rueda de prensa y uno de los anuncios que hará será el del argentino, que será el sustituto de Fernando López, en la primera gran decisión de la nueva propiedad.

Baroli, de 39 años, es exfutbolista, pero pronto redirigió su carrera hacia la administración de equipos. Tiene el diploma FIFA de gestión de clubs y actualmente es el CEO de Supernova Sports Finance.

El argentino ha sido uno de los grandes culpables del crecimiento exponencial que ha vivido el humilde Defensa y Justicia de Argentina, un club que pasó de estar en Primera B a, con los años, ganar la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y a participar en la Copa Libertadores, la máxima competición de América del Sur. También adquirió experiencia en dos grandes clubs mundiales como son River Plate y el Real Madrid, donde amplió sus conocimientos sobre gestión.

El caso de Defensa y Justicia se considera un modelo de éxito, basado en la independencia entre la parte deportiva y administrativa, una estructura en los procesos de decisión muy definida y, sobre todo, una planificación a varios años y una hoja de ruta clara. Además, fue un ejemplo a nivel económico, consiguiendo superávit en varios ejercicios, lo cual en España es más habitual pero no en Argentina, implantando un modelo sostenible en el que se busca dar el mejor contexto a los jugadores para su revalorización.

Se trata de objetivos que están alineados con los de Lalo Arantegui y su grupo de trabajo y también con los de Ibai Gómez, el nuevo técnico blanquillo. También busca metas que sean alcanzables en el tiempo y que se puedan mejorar poco a poco e incluso implantó un club una filosofía de juego, ya que no solo el qué sino el cómo.

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Otro de los motivos del éxito de Defensa y Justicia fue la mejora continua de las infraestructuras, donde el Real Zaragoza tiene mucho margen de mejora con la academia prometida por Jorge Mas y con la Ciudad Deportiva en mal estado.