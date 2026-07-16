El impactante desfile de amigos que dan la bienvenida a Ander en su regreso al Real Zaragoza. “Llegó ese día tan especial, a meterle, loco, te deseo lo mejor”

La presentación de Ander Herrera tuvo un emotivo vídeo, preparado por el departamento de Comunicación del Real Zaragoza y por la agencia del jugador (AC Talent), de casi seis minutos, con un desfile de compañeros y amigos de Ander, que le dieron la bienvenida en su regreso al Real Zaragoza, desde Ponzio, Mata, Amorebieta, Muniain o Di María, que compartieron vestuario, amigos como Diego Milito, excompañeros en sus inicios, como Alcolea, también socio de un negocio de hostelería, Edu Silva o Peter Lozano, exentrenadores como Rafa Latapia o Javier Garcés, ahora director de la cantera. Un vídeo que no pudo evitar hacer saltar las lágrimas del jugador.

Con Ponzio coincidió en el Zaragoza que buscaba el ascenso en la 08-09 y en los porteriores y el saludo fue cariñoso: “Hola cabeza, llegó ese día tan especial y tan lindo, seguro que lo soñabas, uno vuelve a los lugares donde fue feliz y a los que ama. Desearte lo mejor y todos los éxitos, que los zaragocistas disfruten de tenerte ahí. A meterle, loco, te deseo lo mejor y prometo estar ahí en tu debut”, le dijo el excentrocampista, ahora secretario técnico en River Plate, mientras que Diego Milito, presidente de Racing de Avellaneda, con el que le une una gran amistad pese a no haber jugado juntos, también mostró sus mejores deseos.

Diego Milito: "Sabemos de la importancia y del sentido de pertenencia y el Zaragoza está recuperando un hijo pródigo de la casa y que va a dar muchas satisfacciones a la afición. Te deseo de corazón todo lo mejor, un abrazo para todos y aúpa Zaragoza, vamos con todo”

"Quería desearte lo mejor en esta nueva etapa que estás comenzando en el Zaragoza, sabemos de la importancia y del sentido de pertenencia y el Zaragoza está recuperando un hijo pródigo de la casa y que va a dar muchas satisfacciones a la afición. Sabes de mi cariño y te deseo de corazón todo lo mejor, un abrazo para todos y aúpa Zaragoza, vamos con todo”, le dijo el Príncipe, que militó en el Zaragoza entre 2005 y 2008, uno de los mejores arietes de su historia.

Un pesado del fútbol

Di María: "Me pone muy feliz porque sé lo que es volver a casa, compartí muchos momentos con vos, en el United y en París y la frutilla del postre fue poder verte en el fútbol argentino. Te toca volver a casa, al lugar donde seguro hoy eres inmensamente feliz"

Con el internacional Juan Mata coincidió en el United y el mediapunta, aún no retirado y que juega en Australia (Melbourne Victory), fue conciso: “Un enamorado del fútbol, un enamorado del Real Zaragoza, enhorabuena Ander, enhorabuena Real Zaragoza”, aseveró el talentoso jugador, mientras que el el meta David de Gea, también compañero en Old Trafford, indicó: “Enhorabuena Ander por tu vuelta a casa y enhorabuena al Real Zaragoza, os lleváis a un pesado del fútbol".

Con Ángel Di María estuvo tanto en el United como en el PSG y fue el más extenso en sus loas: “Sé que te hace mucha ilusión y te pone muy feliz, es un momento único para vos. Me pone muy feliz porque sé lo que es volver a casa, compartí muchos momentos con vos, en el United y en París y la frutilla del postre fue poder verte en el fútbol argentino que tantas veces me lo dijiste y hablamos. Te toca volver a casa, al lugar donde seguro hoy eres inmensamente feliz. Te deseo lo mejor, para vos y para la familia, te quiero un montón”, le espetó el Fídeo.

Iker Muniain: “Quiero felicitarte por la carrera que has tenido y por volver al equipo que te vio crecer, que sé que te hacía muy feliz. Te deseo lo mejor en este último tramo. Mientras te veamos en un campo de fútbol será una delicia pata nosotros”

Dos excompañeros hubo del Athletic, Fernando Amorebieta, que le aseveró que “me alegro mucho de que puedas volver al Zaragoza, que siempre lo tenías en mente, que tengas un buen año y que podáis ascender”, e Iker Muniain, con el que también coincidió en el tiempo en la aventura Argentina, la del extremo vasco en San Lorenzo y finalizada antes que la de Ander en Boca: “Quiero felicitarte por la carrera que has tenido y por volver al equipo que te vio crecer, que sé que te hacía muy feliz. Te deseo lo mejor en este último tramo. Mientras te veamos en un campo de fútbol será una delicia pata nosotros”.

Uno de sus grandes amigos desde categorías inferiores es Pablo Alcolea, con el que ganó el Torneo de Brunete en 2021 y creció en la Ciudad Deportiva, además de ser ahora copropietarios de Semana Fantástica, un restaurante de Zaragoza: “Es una alegría verte en el Zaragoza, llevas mucho años dándole vueltas al asunto y lo has conseguido, el Zaragoza te necesita más que nuca. Seguro que será gran año y ojalá devolve le al sitio donde debe estar”, mientras también participaron otros excompañeros que estuvieron con él en sus inicios, como Edu Silva o Peter Lozano, o entrenadores, como Rafa Latapia, míster de aquel alevín que ganó en Brunete: “Tu vuelta es la mejor noticia que podemos recibir en un momento tan complicado, demuestra el cariño que tienes al club”, le dijo.

Garcés: "Que cuando juegues seas un ejemplo por tu talento, calidad y entrega y que cuando no te toque seas capaz de transmitir los valores de este club, de la ambición y de ese carácter del Zaragoza. Tu suerte será la del Real Zaragoza"

Mientras, para el nuevo director de la cantera zaragocista, Javier Garcés, que también conoce muy bien a Ander, ese regreso supone un ejemplo: “Sigo viendo el chico competitivo y con ambición y espero que esos valores los sepas transmitir a los jugadores de la plantilla y que cuando juegues seas un ejemplo por tu talento, calidad y entrega y que cuando no te toque seas capaz de transmitir los valores de este club, de la ambición y de ese carácter del Zaragoza. Tu suerte será la del Real Zaragoza".

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Un 'chapas' del Zaragoza

Como en el vídeo se hizo alusión a esa pesadez de Ander con el fútbol y el Real Zaragoza, ya que el futbolista es un fanático del equipo desde que dio sus primeros pasos, el protagonista lo quiso aclarar: "Me ha tocado explicar mucho en los vestuarios lo que es, ha sido y queremos que vuelva a ser el Real Zaragoza. Me han dicho que soy un chapas del Real Zaragoza", se justificó.