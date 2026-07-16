La intrahistoria de la compra de A.GAIN y su llegada a Zaragoza

A.GAIN era un nombre desconocido para el zaragocismo hasta este pasado martes, cuando se convirtió en el máximo accionista del Real Zaragoza, pero el club aragonés no lo era para el grupo. Ya estaban invertidos con un porcentaje mayoritario en el Deportivo Cali colombiano y tienen participación también en el Atlético de Madrid y el Leeds United, dos equipos de primer orden europeo, además del Racing de Santander en España pero de forma minoritaria, aunque en estos meses de negociación hicieron por conocer más a todo lo que rodea al club aragonés, su historia y su situación actual.

Fue algo que sorprendió gratamente a aquellos que estuvieron este pasado martes en la primera toma de contacto con los tres representantes de A.GAIN (Bobby Aitkenhead, Richard Lee y Santos Nagore), que estudiasen y conociesen mucho la historia del Real Zaragoza. Más allá de que son gente de fútbol y negocios, hicieron el esfuerzo de conocer más sobre el club, lo cual fue muy bien valorado.

La operación de venta del Real Zaragoza llevaba gestándose varias semanas y era independiente de la categoría en la que estuviese el conjunto aragonés, aunque finalmente descendió a Primera RFEF. A.GAIN tenía interés en seguir invirtiendo en España y contar con una participación mayoritaria en un club tras su aportación mucho más minoritaria en el Racing de Santander, y la entidad blanquilla era una posibilidad que les seducía desde hace tiempo por su historia y su masa social. Un gigante caído y, a la vez, un caramelo para invertir. Una oportunidad.

En este proceso de entrada de nuevo capital, tanto Jorge Mas como Juan Forcén, los dos empresarios que continuarán en la propiedad del club, con el 40% de la masa accionarial una vez se complete todo el proceso, han estado muy encima y en contacto permanente con el nuevo grupo inversor hasta que finalmente la opción ha cristalizado. De hecho, Forcén fue el guía de Bobby Aitkenhead, Richard Lee y Santos Nagore en su visita a las principales instalaciones del Real Zaragoza. Les acompañó en la Ciudad Deportiva, donde conocieron a Ander Herrera, Ibai Gómez y al cuerpo técnico y a Lalo Arantegui; a las oficinas y a las obras del Ibercaja Romareda.

En cuanto al estadio, se mantiene el compromiso de pagos periódicos. La sociedad Nueva Romareda está compuesta por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza como entidad, por lo que continúa invariable pese al reciente cambio de propiedad.

El director general

La primera impresión fue que llegan con mucho ímpetu, ganas e ilusión, ya que será el primer club que gestionarán de manera directa en Europa, porque en Colombia dirigen el Deportivo Cali. De hecho, el propio Real Zaragoza dijo en el comunicado oficial del traspaso accionarial que asumían la gestión «desde hoy», es decir, desde el mismo momento de la firma y el anuncio, que fue el martes.

Ahora, una vez definida ya la compra, lo siguiente será hoy mismo a las 10.00 horas en el Ibercaja Estadio la presentación de A.GAIN (junto a Ander Herrera) y después, o incluso en el acto, es el anuncio de la figura de un director general, puesto vacante desde la salida de Fernando López, que más allá de su salida por el fracaso deportivo también era un hombre de confianza de la anterior propiedad por sus vínculos con Global Tavira y Gil Marín. Se espera pronto, pero será A.GAIN la que marcará los tiempos ya que todavía está aterrizando en la entidad.

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Después, en octubre, llegará la revolución en el consejo de administración tras la junta extraordinaria que está prevista para ese mes. Al menos de forma oficial, que no oficiosa, porque en la práctica el relevo será paulatino y anterior a esa fecha. Lo que no cambiará será la dirección deportiva, ya que A.GAIN confía en Lalo Arantegui y su grupo de trabajo y su forma de pensar se encuentra en plena sintonía.