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La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo

El Ibercaja Estadio acoge las primeras palabras del grupo inversor y del centrocampista en su regreso 15 años después

Juan Forcén, Santos Nagore y Bobby Aitkenhead, conversando con Ander Herrera en la Ciudad Deportiva.

Juan Forcén, Santos Nagore y Bobby Aitkenhead, conversando con Ander Herrera en la Ciudad Deportiva. / Real Zaragoza

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A. Bobed

Santiago Valero

Zaragoza

A.GAIN, nuevo máximo accionista del Real Zaragoza, se presenta ante los medios de comunicación y el zaragocismo con una rueda de prensa en el Ibercaja Estadio. Además, también tendrá lugar en el mismo acto la presentación de Ander Herrera como jugador blanquillo quince años después de su regreso. Síguela con nosotros en directo desde las 10.00 horas.

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