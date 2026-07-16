Primera jornada de pruebas médicas y este viernes los test físicos en el Real Zaragoza

Día de reencuentros en el Real Zaragoza, donde la mayoría de los jugadores han pasado por pruebas médicas y analíticas de sangre en el Hospital Quirónsalud de Zaragoza para que este viernes hasta 22 futbolistas, contando a los jugadores del Deportivo Aragón Diego Monzón y el meta Marcos Manolache, realicen las pruebas físicas y antropométricas bajo la supervisión de los preparadores físicos Miki Lampre y Pablo Quílez, este también responsable de datos de este tipo, en la Ciudad Deportiva. Unas pruebas en las que no estarán Peter Ademo y Samed Bazdar, con permiso del club, aunque por diferentes motivos en los dos casos. El técnico, Ibai Gómez, que lleva ya varios días trabajando en la Ciudad Deportiva, estará en los exámenes en esas instalaciones.

Francho Serrano, capitán y con el acuerdo para su continuidad avanzado pero aún pendiente, Tachi, Pau Sans, Hugo Pinilla, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Yussif Saidu, Adrián Liso, pendiente de cerrar su salida y tras un curso de cesión en el Getafe, en Primera, Hugo Barrachina, Diego Monzón, Hugo Carrillo y Marcos Manolache se han sometido primero a las analíticas y después, divididos por grupos, han pasado por las pruebas de esfuerzo en el hospital.

Sin Bazdar y Ademo

Sem Westerveld, Emil Hansson y Edu Espiau, los tres últimos fichajes, ya hicieron las pruebas de esfuerzo el miércoles y ayer se pasaron por el hospital para las analíticas, mientras que Ander Herrera, que vivió su presentación en el Ibercaja Estadio, Sergio Escudero, Raúl Pereira, Jaume Jardí, Rubén Díez, Jokin Gabilondo, Ander Herrera y Anartz Peña, el resto de fichajes del equipo a excepción de Ademo, no pasaron este jueves por el hospital al tener esas pruebas ya realizadas en sus casos y acudirán directamente a la Ciudad Deportiva para las pruebas físicas y antropométricas.

Los únicos dos jugadores del Real Zaragoza ausentes son el nigeriano Peter Ademo, que ultima unos trámites burocráticos antes de su llegada, y Samed Bazdar, que disfruta de unos días extra de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 con Bosnia-Herzegovina y se reincorporará a la dinámica grupal el próximo día 23 de julio, aunque en su caso está como el de Liso también pendiente una salida y el Zaragoza ha rechazado ya dos ofertas por el delantero bosnio, mientras que varios clubs se han interesado por Liso, pero sin llegar a las pretensiones zaragocistas en un traspaso, por lo que la cesión aparece como la vía más factible. Está por ver si Bazdar regresará ya el 23 o su salida se cerrará antes, mientras que la de Liso lleva una evolución más lenta.

Noticias relacionadas

El Zaragoza comenzará el trabajo de pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez con una única sesión el lunes (9.45) y la próxima semana habrá tres días de sesiones dobles antes del ensayo ante el Aragón el 24 y que el domingo 26 ponga rumbo a Boltaña para una semana de stage hasta el 1 de agosto. Hay ocho amistosos programados en esta preparación (Utebo, Barbastro, Andorra, Sanse, que será el Trofeo Carlos Lapetra, Logroñés, Villarreal, Bilbao Athletic y Numancia) antes del debut ante el Nástic en Tarragona en el fin de semana del 30 de agosto.