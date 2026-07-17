El Como 1907 quintuplica el valor de Iván Azón. Tiene una oferta de 10 millones y pagó dos al Real Zaragoza

"A Iván Azón lo compramos por dos millones y ahora ya tenemos una oferta de 10 por él", aseguró este viernes el presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, en referencia a la cantidad en la que acordó la contratación del delantero zaragozano en enero de 2025 con el Real Zaragoza para jugar en su equipo y a la propuesta que tiene ahora del Southampton, que no pudo subir a la Premier al ser expulsado de esta fase de ascenso después de que el club admitiera “múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionados con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes”. Así, sigue en la Championship y es ahí donde regresaría Azón si se cierra la operación.

Los dos clubs está en el inicio de la negociación por el ariete, que ha recibido otras propuestas, algunas de cesión de España, pero ahora mismo la apuesta más fuerte es la del Southampton y aunque a Azón le gustaría jugar en la Liga española, y tiene equipos atentos a esa cesión, todo apunta a que puede volver a repetir experiencia en la Championship. De hecho, es la propuesta que más avanzada esta por el futbolista, aunque las conversaciones se encuentran todavía en la fase inicial, pero la impresión tanto de la parte del jugador como de los dos clubs es que la operación se puede dar.

En el traspaso del ariete hace año y medio del Zaragoza al Como se fijaron medio millón más de euros en objetivos, si jugaba 50 partidos, que no cumplió en el cuadro transalpino, con el que no llegó a debutar en un encuentro oficial, ya que se marchó del Zaragoza con una importante lesión muscular y en la recta final de la temporada 24-25 no le dio Cesc Fábregas minutos pese a estar disponible.

Azón se marchó cedido al Ipswich Town, club con el que logró el ascenso desde la Championship a la Premier, participando en el mismo con 5 goles y 4 asistencias en los 38 encuentros que disputó durante la competición de la Segunda inglesa. Sin embargo, el conjunto inglés decidió no ejecutar la opción de compra voluntaria por el ariete de 15 millones y ha tenido que regresar a un Como 1907 clasificado para la próxima edición de la Champions League tras una gran temporada y en el que no tiene sitio para Cesc Fábregas.

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El ariete firmó hasta 2029 como jugador del cuadro italiano, pero no ha tenido la suerte de su lado en esa etapa al estrenarse en partido oficial, aunque sí jugó en varios amistosos el pasado verano marcando goles al Al Ahli o al Lille, pero pese a su buen verano no convenció a Cesc salió cedido. El canterano, de 23 años, que empezó en Marianistas, pasó por el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en el segundo año en alevines, aunque se marchó cedido a El Olivar en juveniles una temporada, dejó el Zaragoza, el club de su vida, con 150 partidos oficiales y 27 goles en enero de 2025.