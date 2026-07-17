La campaña de abonados del Real Zaragoza se adapta al nuevo escenario: El precio de los abonos baja un 18% de media

El Real Zaragoza ha lanzado por fin este viernes su campaña de abonos con vistas a la temporada en Primera RFEF, ya que el año pasado lo hizo el 2 de julio, aunque la Liga en Segunda comenzó antes, el 16 de agosto mientras que en la categoría de bronce lo hace el fin de semana del 30. Desde ya los zaragocistas pueden renovar sus carnets, tanto en la modalidad de zaragocista abonado, con derecho a asiento, como de zaragocista, donde se conserva el número de socio y la antigüedad.

Tanto en una como en otra hay rebajas, ya que los precios oscilan para los abonados entre 180 euros de Gol Norte y Sur baja lateral a los 525 de Preferencia, con una reducción del 18% de media, mientras que los que no tienen derecho asiento pasan de 60 a 50 euros. Esta es la segunda y última temporada en el modular, antes del traslado en la próxima a la Nueva Romareda. Eso sí, en ese descuento hay que tener en cuenta que la pasada temporada la Liga regular en Segunda es de 21 partidos, con 22 equipos, y en Primera RFEF, en el Grupo 2, es de 20 contendientes, con dos encuentros menos.

Con el lema Ahora más que nunca y con un spot centrado en el día después del descenso en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas, el 25 de mayo, donde un niño elige la camiseta zaragocista aludiendo al orgullo de identidad y a las muchas que se vieron aquel lunes, con el Zaragoza ya en Primera RFEF de forma matemática, arranca una campaña que en esta ocasión y a diferencia de la temporada pasada puede hacerse presencial en las oficinas, con horario ininterrumpido de 9.30 a 19.00 horas de lunes a viernes, y no solo online como hace un año y en la que las bajadas de precios son importantes. Hace un año los precios oscilaron entre los 210 y los 700 euros y ahora llega ese descenso medio del 18% que en la parte de Preferencia alcanza el 25%.

Tarifas de precios de la campaña de abonados del Real Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

También bajan las tarifas del Parking para los abonados, de 150 euros a 140 si es en el Norte, donde hay unas 400 plazas, o de 125 si es en el Sur, que es más amplio, en torno a 1.200. El año pasado la ocupación del parking rozó el 80%.

El curso pasado se cerró con 18.352 zaragocistas abonados y 4.665 solo zaragocistas para completar un total de 23.017. Con los socios que tuvieron derecho a asiento se completó el 93% del aforo del Ibercaja Estadio, que ronda los 20.000 espectadores de capacidad y será difícil que se alcancen las mismas cifras, pero el club confía en que la adaptación de los precios a la nueva realidad y la respuesta del siempre fiel zaragocismo posibilite acercarse o igualar esas cantidades.

Otra de las imágenes de la campaña de abonados. / REAL ZARAGOZA

"Es complicado que se llegue a las cifras del año pasado, pero la masa social del Real Zaragoza es increíble, lo ha demostrado estos años y aspiramos el número más elevado de socios, ojalá igualar o superar los del pasado año. Es momento de estar unidos y como dice el lema más que nuca tenemos que estar juntos", aseguró en la presentación Enrique Novella , responsable de Ticketing y director del Área Social

Las fechas

Las domiciliaciones se cargarán el 22 de julio. El último día para renovar es el 28. Del 30 de julio al 2 de agosto se podrán hacer los cambios de localidad y los pasos de zaragocista a zaragocista abonado y a partir del 4 de agosto llegará el turno a las nuevas altas.

La campaña empieza este viernes con el inicio de las renovaciones, ya sea con pago con tarjeta o domiciliada, la fecha límite para cancelar domiciliaciones, el 22 se hará el cargo en cuenta de los domiciliado y el último día para renovar es el 28. Del 30 de julio al 2 de agosto se podrán hacer los cambios de localidad y los pasos de zaragocista a zaragocista abonado y a partir del 4 de agosto llegará el turno a las nuevas altas.

El zaragocista abonado tiene la prioridad en el Ibercaja Romareda cuando se inagugure la próxima temporada y si se ha abonado en los dos años del Ibercaja Estadio un 10% de descuento, además de otras ventajas y promociones. El precio de los pequeabonos pasa a ser de 50 euros, también con un ligero descenso.

Mientras el zaragocista pasa de 60 a 50 euros y en el caso de pequezaragocista de 30 a 25. No tiene derecho a asiento pero conserva su número y antigüedad y tiene la segunda prioridad en el Ibercaja Estadio, además de prioridad en compras de entradas y otras ventajas y descuentos,

El playoff y la Copa

El abono incluye dos partidos de pretemporada, el Trofeo Carlos Lapetra, ante el Sanse el 8 de agosto, y ante el Bilbao Athletic el 21. Mientras, con la Copa no hay una decisión aún tomada, pero lo más probable es que las dos primeras eliminatorias. ante equipos de Segunda o Primera RFEF entren en el abono y si ya se llega ante un rival de superior categoría no lo haga en la tercera eliminatoria. El club especifica que son los partidos de "fase regular de Primera Federación", por lo que no entraría el playoff, que disputan del segundo al quinto de cada grupo.

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Como el año pasado no hay sector visitante y al estar fuera del fútbol profesional no está sujeta al convenio de Aficiones Unidas, por lo que se va a dar prioridad a los aficionados zaragocistas, sin entrar por ahora en la iniciativa del Sant Andreu de un acuerdo entre todos los clubs para vender localidades a 15 euros en los campos visitantes.