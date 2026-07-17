Las claves económicas del proyecto deportivo del Real Zaragoza se mantienen con A.GAIN

El Real Zaragoza, con el cambio de propiedad que ha supuesto la llegada de A.GAIN, comprando el 75% de las acciones del club, no modificará el contexto económico en el que hasta ahora ha estado trabajando Lalo Arantegui, director deportivo desde marzo, y todo su equipo en la secretaría técnica, con una plantilla que apunta a estar en un coste global de entre 5 y 6 millones, sin contar ahí la Ciudad Deportiva, el filial y los entrenadores de categorías inferiores, para afrontar la próxima temporada en Primera RFEF. Lalo, con el fichaje de Ander Herrera, suma un total de 11 incorporaciones en este verano para el proyecto y al menos quedan tres más, con un central y dos arietes como prioridades.

La nueva propiedad, encabezada por Bobby Aitkenhead, CEO y cofundador de la compañía; se reunió en la tarde del jueves por más de tres horas con todos los integrants de la secretaría técnica. También estuvierom Richard Lee, CFO de IDC Network y Managing Partner vinculado a la estrategia de Deporte y Entretenimiento de A.GAIN; y Santos Nagore, Managing Partner de ese grupo inversor, además del nuevo director general, Guido Baroli. El ejecutivo argentino va a ser el hombre fuerte de la propiedad en el día a día del Zaragoza y ya en Defensa y Justicia demostró su valía para controlar el gasto y hacer un club mucho más viable, además de su idea de la obligación de hacer inversiones en infraestructuras. Va a estar muy encima de ese día a día de la entidad en todos los departamentos y en la primera reunión tras su llegada el jueves ya lo dejó muy evidente.

Baroli, en su presentación, afirmó que que el objetivo está muy marcado y es el ascenso. Dijo que primero harán un análisis presupuestario para terminar de ajustar y ya tomarán decisiones para "poner todos los recursos en pos del objetivo", pero también aseguró que la hoja de ruta está clara y que hay que hacerla con cabeza. Mientras, Aitkenhead confirmó la sintonía con el proyecto deportivo que encabeza Lalo Arantegui desde marzo, también en la aragonesización, y afirmó que "tenemos que ser eficientes. Ahora estamos en el análisis definitivo y a partir de ahí entenderemos dónde estamos".

Hay que recordar que la Primera RFEF permite que el coste de las plantilla esté en el 70% de los ingresos y que la gran mayoría de los equipos van a tener unas cifras muy por debajo de lo que va a contar el Zaragoza, al que la capacidad económica que supere para la plantilla los 5 millones le coloca entre los reyes de la categoría, si no el que más. El Tenerife subió el año pasado directo y con mucha antelación con una cifra similar.

Hasta ahora al Real Zaragoza han llegado esos 11 fichajes y solo el de Raúl Pereira con un acuerdo de traspaso con el Cádiz, solo por objetivos, mientras que con la carta de libertad lo han hecho los porteros Sem Westerveld, Anartz Peña y los jugadores de campo Jokin Gabilondo, Sergio Escudero, Peter Ademo, Rubén Díez, Ander Herrera, Emil Hansson, Jaume Jardí y Edu Espiau.

Las decisiones tomadas

Además, se han dado hasta 28 salidas, las 26 que anunció Lalo Arantegui el 8 de junio con finalizaciones de contrato, de cesiones y con rescisiones en la presentación del proyecto deportivo, y los traspasos a coste cero y solo por objetivos de Juan Sebastián al Andorra y por dos millones de Álex Gomes al Venezia.

Tras prolongar los contratos de los canteranos Terrer, Pinilla y Barrachina, a Tachi se le renovó por un año y otro opcional, con una importante bajada de su ficha, y Francho Serrano tiene una propuesta de renovación/adecuación de su contrato que acaba en 2030, bajando de forma sensible sus emolumentos, incluyendo la posibilidad de recuperarlos en los siguientes años en caso de ascenso y con la opción de renovar por un año más, ya que ahora tiene vínculo hasta 2030 y, de momento, el acuerdo no está cerrado, aunque sí avanzado por la predisposición del capitán.

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Además, Samed Bazdar yAdrián Liso apuntan a salir, o son salidas decididas, aunque la posición de fuerza y el tipo de ofertas que están llegando por el extremo no la convierten en sencilla, o al menos cercana, y Saidu también está en el mercado, aunque su marcha es mucho menos probable.