Deportivo Aragón
El jugador del Deportivo Aragón Iker García se va cedido por una temporada al Arenas de Getxo
El centrocampista jugará la próxima campaña en Primera Federación, pero al estar el equipo vasco en otro grupo, no se enfrentará directamente al Real Zaragoza
El mediocentro del filial blanquillo Iker García se marcha cedido por una temporada al Arenas de Getxo, equipo que militará en Primera Federación la campaña que viene. Si bien, el conjunto con el que Ibai Gómez logró el ascenso a esta categoría en la 2024-25 no se enfrentará al Real Zaragoza al estar encuadrado en el otro grupo.
El centrocampista de 23 años llegó al Deportivo Aragón el pasado verano procedente del Lleida CF. Durante la temporada 2025-26, disputó 29 partidos en los que anotó tres goles en Segunda Federación, categoría en la que ya contaba con experiencia en el club ilerdense y en el Sant Andreu, donde logró el ascenso desde Tercera RFEF en la 2022-23. Esta será su primer año en Primera Federación.
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