El próximo presidente aragonés del Real Zaragoza y la gran noticia de la vuelta de Ander Herrera

Desde que el Real Zaragoza descendió a Primera RFEF, el objetivo de Lalo Arantegui ha sido iniciar la pretemporada de campo el lunes de la próxima semana con alrededor del 80% de la plantilla firmada. Así será. El director deportivo ha cumplido con los deberes que se puso a sí mismo. El esqueleto y el cuerpo principal del Zaragoza 26-27 está ya aquí. Ibai Gómez trabajará con el grueso del equipo desde el principio.

La guinda de la plantilla será el delantero de referencia, todavía por llegar. El objetivo sigue siendo Jesús de Miguel, autor de 12, 16 y 11 goles con el Unionistas de Salamanca, Castellón y Tenerife en Primera RFEF. El conjunto canario, su propietario, reclama traspaso. El Real Zaragoza no está dispuesto a pagar. Veremos qué ocurre finalmente con De Miguel, si el nueve es finalmente para él o para un plan B ante las dificultades económicas de la operación.

Quien está ya aquí es Ander Herrera, el futbolista de más categoría y con una trayectoria profesional de más nivel de todo el equipo. Un jugador con una carrera sobresaliente en la élite de Europa. Después de su fichaje frustrado en el verano de 2024, que terminó como el rosario de la aurora y con unas profundas heridas con un sector del zaragocismo que todavía no han cicatrizado, Herrera vuelve al club de sus amores para apurar sus últimos días de fútbol tras su experiencia en Argentina, en Boca Juniors.

Lalo, Lee, Ander, Forcén y Aitkenhead, justo antes del acto de presentación del jugador. / JAIME GALINDO.

Ander ya no es aquel jugador superlativo que fue, por el que perdieron sus huesos el Athletic de sus mejores tiempos, el United o el PSG. A sus casi 37 años, Herrera ya no tiene aquella altura futbolística ni el ritmo competitivo ni la frescura física. Normal para un hombre de su edad. Pero para Primera RFEF debe ser un hombre diferencial. Para el Real Zaragoza es un lujo que este aquí.

Ander sigue teniendo la misma personalidad, el mismo carácter, el mismo deseo, el mismo liderazgo, la misma capacidad de influencia, el mismo amor por este deporte y por el escudo del león y la misma autoridad que siempre ha tenido. Todas esas condiciones naturales son las que Herrera ha poner al servicio del equipo. Ser el líder del vestuario. En el césped será el día a día el que irá descubriendo quiénes llevan la voz cantante y quiénes acaban soportando el peso verdadero sobre sus espaldas. Quizá también Herrera, quizá más otros.

De momento, el canterano ha vuelto como futbolista con el mismo discurso de toda su vida, ese instinto de sugestión innato y una voluntad de hierro de contribuir al ascenso. Y pensando en el hoy, el mañana y el pasado mañana del Real Zaragoza. Ander no ha vuelto antes a casa. Gestionó muy mal la negociación de 2024, algo extraño para un hombre con materia gris en el cerebro. Sin embargo, a un profesional de ese nivel no se le podía exigir que abandonara su hábitat natural a lo largo de tantos años, que era otro muy diferente al que ocupaba el club blanquillo.

El pasado, pasado debería estar. El Real Zaragoza de A.GAIN, de Lalo Arantegui y de Ander ha de mirar al futuro. Habrá que salvar tiranteces, o algo más que eso, pero a nadie cabe duda de que Herrera será una pieza importante del puzzle deportivo de esta temporada. Eso en el presente. En el futuro, ya con las botas colgadas, vendrá lo que vendrá después.