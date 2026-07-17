Fin a las pruebas en el Real Zaragoza, todo listo para empezar el lunes la pretemporada
Los 22 jugadores, 20 del primer equipo y Manolache y Diego Monzón, han concluido los exámenes este viernes y el equipo está a punto de alzar el telón de la pretemporada
El Real Zaragoza ha dado por concluidas las pruebas físicas y médicas de este jueves y viernes con el test de esfuerzo y antropométrico que han hecho los 22 jugadores de la plantilla, los 20 del primer equipo además del meta Manolache y del centrocampista Diego Monzón, ambos del Aragón, teniendo en cuenta que Peter Ademo, con permiso por unos trámites burocráticos, y Bazdar, que no debe regresar hasta el 23 de julio, si no es traspasado o cedidoo antes, al acabar más tarde por jugar el Mundial con Bosnia, no han participado en estos exámenes.
Los de este viernes en la Ciudad Deportiva han estado bajo la supervisión de los preparadores físicos Miki Lampre y Pablo Quílez, este también responsable de datos de este tipo, aunque el resto del cuerpo técnico, encabezado por Ibai Gómez, y sus dos ayudantes, Iñigo Larriqueta, ‘Larri’, y David Vinatea, y el nuevo preparador de porteros, Javi Roda, también han estado presentes y no han perdido detalle.
Francho Serrano, Tachi, Pau Sans, Hugo Pinilla, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Yussif Saidu, Adrián Liso, Hugo Barrachina, Diego Monzón, Hugo Carrillo, Marcos Manolache y los fichajes Sem Westerveld, Emil Hansson, Edu Espiau, Ander Herrera, Sergio Escudero, Raúl Pereira, Jaume Jardí, Rubén Díez, Jokin Gabilondo, Anartz Peña, han realizado estas pruebas físicas, guardarán descanso en este fin de semana y el lunes empieza la actividad a pleno pulmón para la plantilla.
El Zaragoza comenzará el trabajo de pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez con una única sesión el lunes (9.45) y la próxima semana habrá tres días de sesiones dobles antes del ensayo ante el Aragón el 24 y que el domingo 26 ponga rumbo a Boltaña para una semana de stage hasta el 1 de agosto. Hay ocho amistosos programados en esta preparación (Utebo, Barbastro, Andorra, Sanse, que será el Trofeo Carlos Lapetra, Logroñés, Villarreal, Bilbao Athletic y Numancia) antes del debut ante el Nástic en Tarragona en el fin de semana del 30 de agosto.
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